Manfredonia. “Unitevi in preghiera con noi per ricordare Pino a un anno dalla sua scomparsa”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 26 febbraio 2023. “Antonietta, Ketty e Marisa invitano tutti coloro che hanno conosciuto e amato Pino ad unirsi in preghiera per ricordarlo ad un anno dalla sua dipartita“.

E’ passato un anno dalla scomparsa di Giuseppe, “Pino”, La Forgia, noto cantautore e libero professionista del territorio.

Martedì prossimo, 28 febbraio, sarà celebrata la messa in ricordo dell’uomo, alle ore 18 alla parrocchia Sacra Famiglia.

IL TESTO DI FRANCO RINALDI.

StatoQuotidiano.it, 26 marzo 2022. Il cantautore Giuseppe (Pino) La Forgia nacque a Manfredonia il 1° settembre 1949.

Sin da giovane età ha sempre avuto la passione per la musica leggera. Nel 1965 fondò in loco il suo primo complesso musicale intitolato: “The Boys”. Successivamente, allestì il gruppo musicale ”Pino e i Partners”, composto da bravi musicisti, tra i quali, il suonatore di tromba Mario Gentile (quest’ultimo, sfortunato artista, perito in un incidente stradale all’età di 22 anni, mentre era in tournèe con il famoso cantante Piero Focaccia). Sempre negli anni ’60, La Forgia diede vita ad un nuovo complesso musicale sotto il nome de: “I Golden Boys”.

Con i suoi complessi, nel tempo, si esibiva come cantante in matrimoni, veglioni e feste varie non solo in locali di Manfredonia ma anche in provincia di Foggia. Successivamente, fece il gran balzo nel mondo dei professionisti con il complesso musicale in pianta stabile: “Gli Anonimi”, composto da talentuosi musicisti.

Di quella formazione musicale, facevano parte: Michele Guerra (tastiere-pianoforte-compositore); Giovanni D’Amato (tromba, arrangiatore); Matteo Facciorusso (batteria); Pasquale Rinaldi (sax); Giovanni Lauriola (Chitarra); Nicola Guerra (basso). Nel gruppo degli artisti con cantautore sipontino entrò a far parte anche il cantante Gennaro Balzano in arte “Rino Belli” e le cantanti: Luigia Vergura, Silvana Vaira, Angela Di Candia, Grazia La Forgia, Nunzia La Forgia, Sonia Giordano, Yuanita Morales, Annarita Conoscitore, che si esibivano nel corso delle serate di piazza (un tempo si diceva che facevano da tappeto) prima dello show di Pino La Forgia. In questo gruppo musicale, si è esibito in alcune occasioni, anche il suonatore di sax e cantante: Silvio Papagna.

Il Presentatore delle prime tournèe di La Forgia nei concerti di piazza fu Lello Castriotta. Successivamente, Leo Di Bari in arte “Leo Angrisani”, sostituì Castriotta (che lasciò per motivi di lavoro) la presentazione degli spettacoli di piazza tenuti da Pino La Forgia e il suo gruppo musicale.

Dagli inizi degli anni ’80, con il complesso “Gli Anonimi” lo chansonnier sipontino La Forgia tenne concerti e serate di piazza in numerose città dell’Abruzzo, del Molise e anche della Calabria, riscuotendo ovunque grande successo.

In quegli anni, l’impresaria artistica di Pino La Forgia era una certa Passantini. Nel corso delle esibizioni, gli spettacoli erano solitamente aperti dal cantante Balzano “Rino Belli” e le cantanti del gruppo, che si alternavano nel corso dei concerti. Gli show in Abruzzo (e non solo in quella Regione) del cantautore sipontino con il suo gruppo artistico, continuarono con successo, fino agli anni ’86-’87.

Nel 1987, nel complesso musicale, sempre di La Forgia, sotto il nuovo nome di “Progetto Suono”, il suonatore di tromba Giovanni Esposto sostituì Giovanni D’Amato (partito per il servizio militare). Sempre in quegli anni, il motivo di successo dal titolo: “Canzone d’amore” inciso da Pino La Forgia con la Ketty Records, fu scritto e musicato dal M°Michele Guerra, che insieme al suonatore di tromba Giovanni D’Amato, erano l’anima musicale del complesso musicale di La Forgia.

A tal proposito, mi riferiva il M° Guerra che il cantante La Forgia, piaceva al pubblico perché si avvicinava come interpretazione vocale attraverso modalità terzinata, a uno dei componenti del famoso complesso “I Teppisti dei Sogni”.

Sempre negli anni ’80 La Forgia incide a Milano, cinque LP (33 giri) dal discografico Mario Battaini, motivi arrangiati dal M° compositore Michele Guerra con la collaborazione di Giovanni D’Amato.

Agli inizi degli anni ’90, con il complesso “Ultima Dimensione”, composto da straordinari musicisti, il cantante La Forgia, continuò il suo successo artistico e tenne numerosi concerti in serate di piazza e feste varie, insieme al bravissimo cantante di Manfredonia Nino Impagnatiello, in numerose Città del centro meridione, in particolare nelle regioni di: Abruzzo, Molise, Campania, Marche e Basilicata, Calabria e anche in provincia di Frosinone, come mi ricordavano alcuni giorni fa, i maestri di tromba Mimmo Marasco e Giovanni D’Amato.

La prima parte dello spettacolo, prima dello show di La Forgia, era tenuto dal cantante Nino Impagnatiello e da brave vocalist di Manfredonia. Di quel formidabile gruppo musicale facevano parte: Mimmo Marasco (tromba); Giovanni D’Amato (tromba); Nunzio Prencipe (sax); Antonio Lorussi (tastiere); Franco Dino (basso); Ugo Sciretta (chitarra) di Rocchetta S.Antonio; Antonio Favale detto “Favatà” (batteria) di Candela.

Nel corso degli anni, in tutte le esibizioni del cantante La Forgia, il tecnico alle luci e audio e nel contempo addetto anche al montaggio e smontaggio dell’impianto voce, è stato Luciano Zingariello.

Va ricordato, che il cantante La Forgia, partecipò negli anni ’80, al programma televisivo RAI “Domenica in” condotto da Pippo Baudo. Va rammentato, altresì, che sempre negli anni ’80, Il motivo “Amore Guardami” ebbe uno straordinario successo nazionale, con la vendita di circa 600 mila copie del 45 giri inciso. L’altro motivo inciso, sull’altra facciata del disco, aveva per titolo: A volte donna…a volte una bambina”.

ALTRE INIZIATIVE INTRAPRESE DAL CANTAUTORE PINO LA FORGIA

Nel 1978 Pino La Forgia, con la collaborazione di Paolo Bandello (funzionario Enel) ideò la prima emittente televisiva in forma amatoriale a Manfredonia. Successivamente, verso la fine ’78, La Forgia, grazie anche a Tonino Guerra (fondatore di Radio Manfredonia Centro), alla collaborazione di Vittorio De Filippo ed altri amici, con nuovi investimenti l’emittente locale si sviluppò in maniera professionale. Tra i soci del progetto della televisione locale, voglio ricordare: Antonio Renzulli, Antonio Di Cosmo, Vittorio De Ruvo, Mario Ciociola ed altri.

Questi, insieme a Pino La Forgia, diedero vita al canale televisivo “Tele Manfredonia”, che non era da meno come qualità di programmi, di Tele Foggia e di Tele Regione. La sede dell’emittente televisiva era presso il settecentesco Palazzo dei Celestini. Le trasmissioni, che erano molto seguite, erano sotto la guida del rag. Matteo Di Sabato, con l’incarico di Direttore responsabile.

Tra i collaboratori del progetto televisivo l’attrice-regista Dina Valente che leggeva il giornale e il prof. Italo Magno, impegnato nei servizi esterni importanti. Altro collaboratore è stato il prof. Matteo di Turo (giornalista, scrittore e cultore di storia locale di livello. Ricordiamo, tra le prime iniziative, la produzione in loco di un programma televisivo itinerante per la nostra Città dal titolo: “Asso Pigliatutto” condotto da Elena e Antonio Rinaldi.

Il primo presentatore dei programmi di Tele Manfredonia è stato Leo Di Bari in arte “Leo Angrisani”. Va infine, detto che sempre negli anni ’80, il cantante La Forgia fondò la casa discografica “ketty Records”, con la quale continuò a incidere le sue canzoni di musica leggera. Tra le sue iniziative artistiche, vanno ricordate le manifestazioni musicali con la Ketty Records (di cui era il promotore) e il Festival Provinciale della Canzone “Voci Nuove”. Quest’ultima kermes musicale (che vide a Manfredonia la partecipazione di cantanti provenienti da tutta la provincia di Foggia) fu presentata e animata dai Forbicioni (Franco Rinaldi e Lello Castriotta). Nel 1998, in occasione del Carnevale Dauno, La Forgia, sempre con la Ketty Records e con la collaborazione del Comitato Carnevale, organizzò la “2^ Rassegna della Canzone Popolare in vernacolo sipontino”, manifestazione presentata dall’attrice-regista Dina Valente insieme ai Forbicioni. Nel corso delle due serate musicali, che ebbero luogo in Piazza Papa Giovanni XXIII e Cine-Teatro S.Michele, La Forgia si esibì in qualità di ospite d’onore.

L’amico Pino, cantautore sipontino di successo, consulente del lavoro, laureato in sociologia presso l’Università di Urbino, è deceduto alla vigilia di carnevale, il 28 febbraio 2022, all’età di 72 anni, lasciando gran ricordo di se. In occasione della celebrazione del Trigesimo della sua dipartita, che avrà luogo domenica 27 marzo 2022, presso la chiesa Sacra Famiglia, vogliamo ricordarlo con affetto e porgere ancora, sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e a tutti i parenti. Ciao, caro Pino, un giorno ci rivedremo tutti nell’aldilà per trascorrere altre divertenti serate musicali, come quelle tenute piacevolmente insieme in questa vita.

Franco Rinaldi e Lello Castriotta in arte “I Forbicioni”