StatoQuotidiano.it, 26 febbraio 2023. Allarme “vilipendio alle tombe” nel cimitero di Manfredonia, come da segnalazioni a StatoQuotidiano.it.

Come rende noto una signora del centro sipontino: “Una volta rubano le piante a mia madre, poi i fiori a mio padre, poi i lumini e le piante a mio fratello, mi chiedo: ma cosa succede nel cimitero di Manfredonia?”.

“Ma dove sono i controlli e il rispetto per i nostri defunti? Il sindaco prenda i dovuti provvedimenti: i nostri defunti devono essere rispettati e tutelati. Inoltre ci sono persone che urinano sulle lapidi, ora basta, è una schifezza“.

L’articolo 408 del Codice penale.

Si ricorda come, in base al dispositivo dell’articolo 408 del Codice penale, “Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [724], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano “cose destinate al culto dei defunti” le croci, le immagini sacre, le lampade, le fotografie, i candelabri, mentre le “cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri” sono considerate i cancelli, le mura, le porte, i monumenti” (fonte: brocardi.it).