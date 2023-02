Primarie Pd: Foggia e grandi centri a Bonaccini tranne Manfredonia

StatoQuotidiano, 26 febbraio 2023. Si è concluso lo spoglio dei votanti alle primarie del Pd a Foggia. Nella città hanno votato in 2687, Bonaccini ha ottenuto 1658 voti (62%), Schlein 1017 (38%). Raffaele Piemontese è il capolista della Capitanata per l’assemblea nazionale, mozione Bonaccini, Gianluca Ruotolo capolista per la mozione Schlein.

Vediamo alcuni dati dei 37 seggi in Capitanata. A Manfredonia vittoria di Schlein, su 843 votanti ottiene 620 voti (73,56%), Bonaccini 220 (26,08%). A S. Severo vince Bonaccini con 362 voti contro 266 di Schlein. Primo anche a Cerignola dove, su 1089 votanti, 643 voti vanno a Bonaccini, 446 a Schlein.

Ad Apricena Schlein 286, Bonaccini 118; a Lucera Schlein 196, Bonaccini 90; a Lesina Schlein 63, Bonaccini 58; a San Nicandro Schlein 173, Bonaccini 225; a Serracapriola Schlein17, Bonaccini 103; a Poggio Imperiale Schlein 29, Bonaccini 66 voti ; a San Paolo Civitate Schlein 121, Bonaccini 81.

In tutta la Capitanata il totale dei votanti è stato 12.326 di cui 7.812 hanno scelto bonaccini (63,6%), 4473 Schlein (36,4%).

Durante le primarie di oggi a Pietramontecorvino si è verificato un caso per cui è intervenuto il segretario provinciale Pierpaolo D’Arienzo. “Si è recato al seggio per le primarie del Pd un simpatizzante di Forza Italia che è stato allontanato. Capiamo che non ci sia minimamente dialogo e confronto in Forza Italia e infatti i suoi simpatizzanti si recano ai nostri seggi per le primarie per provare l’ebrezza di scegliere un segretario con il voto popolare” – è stato il commento di D’Arienzo-. A quelli di Forza Italia, se vogliono, possiamo anche insegnare l’organizzazione delle primarie e come si elegge dal basso chi deve guidare un partito. Bene ha fatto il segretario locale a non raccogliere la provocazione”.

Paola Lucino, 26 febbraio 2023