Foggia. “Lorenzo Spiritoso, a stretto contatto con personaggi di spicco del sodalizio dedito al narcotraffico (il padre ne costituiva il vertice), in precedenza

coinvolto in gravi fatti associativi risalenti al 2002, fosse in via esclusiva e professionalmente dedito, da lunga data, al mercato degli stupefacenti e che nessun

effetto avesse medio tempore sortito la lunga carcerazione”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lorenzo Spiritoso, nato a Foggia il 05/01/1981, contro l’ordinanza del 08/08/2023 del Tribunale del riesame di Bari che, in parziale accoglimento dell’istanza proposta avverso l’ordinanza del Gip di Bari con cui gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari.

“Secondo la contestazione provvisoria, Lorenzo Spiritoso, in concorso con il padre Giuseppe Spiritoso, sarebbe gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 70 e 73), afferenti a cessione e vendita ad Alessandro Aprile di due partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso, rispettivamente, di cinquecento grammi ed un chilogrammo; fatti realizzatisi tra il 30 gennaio ed il 7 marzo 2018“.

“Il Tribunale del riesame, evidenziati i plurimi elementi a sostegno dei fatti contestati, dopo pertinente rinvio alle parti più salienti dell’ordinanza genetica che ricostruiva la complessiva indagine riguardante numerosi soggetti, alcuni dei quali accusati di far parte di una compagine criminosa dedita al narcotraffico, ha escluso che le condotte contestate fossero funzionali all’associazione di tipo mafioso denominata ‘società foggiana’, ritenendo che le condotte criminose contestate consentissero di ritenere adeguata la più mite misura cautelare degli arresti domiciliari”.

“Il ricorrente rileva come, rispetto a fatti ormai risalenti al 2018, sarebbe inconferente il riferimento svolto dal Tribunale, non sarebbe idoneo a giustificare

l’applicazione della misura cautelare un precedente specifico risalente al 2002”.

Per la Cassazione “il ricorso, in quanto generico, è inammissibile“.