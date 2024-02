MILANO – Ormai data per certa la separazione dei Ferragnez, senza tra l’altro una dichiarazione ufficiale dei due interessati, è già caccia al flirt.

E nonostante Fedez, intervistato da Pomeriggio 5, che Chiara Ferragni in una lunga intervista sul Corriere hanno dichiarato che in questo momento stanno pensando solo ai figli e a tenere i problemi tra le mura domestiche c’è chi già fantastica su una nuova relazione.

A finire sotto i riflettori ora sono l’influencer da 30 milioni di follower, Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, imprenditore del noto marchio di moda ed ex marito di Michelle Hunziker.

Di una loro liason si era già chiacchierato circa due anni fa quando lui si stava separando dalla showgirl, e ora è tornato alla ribalta il gossip.

Un gossip smentito da entrambe le parti. Un gossip che Ferragni, tramite un comunicato stampa, come riportato da numerosi quotidiani, ha liquidato con un ‘non ci conosciamo neanche’.

A rispondere ‘piccato’ sui social è proprio il diretto interessato, Trussardi che definisce il tutto “uno tzunami in un bicchiere” e spiega: “Conosciamo (da notare il plurale, ndr) Ferragni da quando era una semplice, ma talentuosa ‘bloggherina’ che ancora faticava a essere invitata alle sfilate.

Noi, di contro abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni).

Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa.

Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia da ambo le parti“.

E sottolinea: “Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione“.