Foggia. Con un finale straordinario, e inaspettato, il Foggia supera il Crotone allo Zaccheria.

Doppio Silvestro al minuto 88 e 91 ribalta il vantaggio degli ospiti, in rete al 64′ con Niccolò Zanellato. . Nel finale della gara tensione e tanti ammoniti.

Gli uomini di Cudini, alla terza vittoria consecutiva, salgono a quota 35 punti, dopo 28 partite. Restano fermi a quota 43 punti i calabresi. Esordio amaro per mister Baldini.

TABELLINO

FOGGIA – Perina; Salines, Carillo (28’st Tenkorang), Ercolani; Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando (18’st Schenetti), Santaniello (18’st Gagliano), Millico (46’st Papazov). A disp.: Nobile, De Simone, Castaldi, Riccardi, Antonacci, Martini, Marino, Tonin, Manneh, Brancato. All. Cudini

CROTONE – Dini; Rispoli, Battistini, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Vitale (34’st Kostadinov), Tribuzzi, D’Angelo (17’st Felippe), D’Ursi (1’st Comi), Gomez. A disp.: D’Alterio, Valentini, Loiacono, Leo, Crialese, Bruzzaniti, Cantisani. All. Baldini

ARBITRO: Scatena di Avezzano

MARCATORI: 18’st Zanellato (C), 43’st e 46’st Silvestri (F)

AMMONITI: Silvestro (F), Gigliotti (C), Zanellato (C), Odjer (F), Tenkorang (F), Felippe (C), Giron (C)

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, RIPRODUZIONE RISERVATA