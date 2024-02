Gargano. Prosegue senza tregua la devastante situazione che coinvolge la fauna selvatica all’interno del Parco Nazionale del Gargano.

Gli allevatori e gli agricoltori, ormai stremati, esprimono la propria disperazione attraverso lacrime e grida, perse in un cielo cupo che sembra non avere pietà.

La crisi colpisce duramente la produzione agricola, con un aumento spropositato dei costi per la materia prima, tra cui foraggio, paglia, fieno e avena. Un esempio lampante è la pressa per il fieno, che passa da circa 10 euro a ben 35 euro, rappresentando un balzo superiore al 150%. Le piogge scarseggianti aggravano ulteriormente la situazione, causando un incremento nei costi del rifornimento d’acqua.

La vendita degli agnelli, fonte di sussistenza per molti agricoltori, subisce un crollo dei prezzi, oscillando tra i 6,20 e i 6,50 euro, cifre simili a quelle da mendicanti. In questo scenario, l’incertezza sul futuro delle attività agricole si fa sempre più pesante.

Di fronte a questa emergenza, il segretario nazionale del movimento politico l’Altra Italia, Saverio Siorini, esprime con rabbia la necessità di agire. Egli sostiene che è imperativo combattere il sistema Parco e rivedere il regolamento in vigore. Tuttavia, sottolinea che la soluzione non può passare attraverso la violenza, mentre il Parco sembra ignorare la situazione, proteggendo lupi e cinghiali.

Siorini dichiara che è ora di adottare provvedimenti seri e concreti, che vadano oltre la caccia di selezione proposta finora. Se ciò non accadrà, avverte che la protesta si spingerà nelle piazze e oltre, senza fermarsi a una semplice dimostrazione. La situazione richiede azioni immediate per evitare conseguenze irreparabili per gli agricoltori e l’intera comunità locale.