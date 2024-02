BRIDISI – Due persone sono morte, e una terza è rimasta ferita, in un incidente stradale sulla provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna, nel Brindisino.

Due le auto coinvolte che si sarebbero scontrate frontalmente.

La persona ferita è stata trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi.

Sul posto ci sono anche carabinieri e agenti della polizia.

Le vittime sono un 20enne della provincia di Taranto e una 18enne del Brindisino: viaggiavano entrambe a bordo di una Fiat Grande Punto che si è scontrata con una Bmw guidata dal 32enne che è rimasto ferito e che è stato portato all’ospedale Perrino di Brindisi.

Dopo l’impatto la Fiat è finita accartocciata in un uliveto.

Il tratto interessato dall’incidente sulla provinciale è attualmente chiuso al traffico.

Sono Matteo Buccoliero, di 20 anni e una sua amica diciottenne, Matilde Chionna, le vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Mesagne in provincia di Brindisi.

Il 20enne è il figlio del pubblico ministero della Procura di Taranto, Mariano Buccoliero, che si è occupato tra gli altri del processo ‘Ambiente svenduto’. La ragazza era una promessa del volley brindisino.

Ieri i due erano di ritorno da una partita della 18enne, quando per cause in via d’accertamento la loro auto si è scontrata con una Bmw guidata da un 32enne trasferito in codice rosso all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.