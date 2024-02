"Il luogo sacro della Cappella del Purgatorio non è una discarica. Che vergogna!"

L’appello di Giuseppe Saldutto nella lettera aperta al Sindaco di San Marco in Lamis e ai suoi concittadini.

di Monica Sales

San Marco in Lamis (Fg) La Cappella del Purgatorio, che sorge da oltre un secolo nella strada che conduce da San Severo nel territorio di San Marco in Lamis, ha un singolare pregio: aperta giorno e notte offre al pellegrino in transito in quel luogo, nel “Cammino di San Michele”, diretto verso San Michele a Monte Sant’Angelo, oppure al Santuario di Stignano o di San Matteo, oppure da padre Pio a San Giovanni Rotondo, di fare una breve sosta di preghiera alla Madonna del Carmine protettrice delle anime Sante del Purgatorio. C’è in questo luogo anche la fermata dei Bus della SITA, peccato che i turisti scendendo vanno direttamente nell’immondizia.

In questo luogo sacro, c’è chi ruba statue e quadretti, ci sono anche persone gentili che portano statue, quadretti, ceri votivi e fiori. Nel 1919 avvenne un miracolo prodigioso: un uomo, parente di padre Francesco Maria Napolitano confratello di padre Pio da Pietrelcina, ebbe un incidente rimasero incastrati sotto il carro i cavalli che trainavano il rudimentale mezzo di trasporto, ad un certo punto la vittima invocò le anime del Purgatorio che in un miracolo misero i cavalli e il carro in ordine sulla strada pronti per ripartire. Allora in quel luogo l’uomo decise di costruire una Cappella per ringraziare la Anime del Purgatorio. Da diversi anni avvengono miracoli e apparizioni soprannaturali, tutti lasciano una fototessera del proprio caro congiunto defunto. Oppure la foto di una persona vivente che ha bisogno di preghiere. Il luogo purtroppo si presta ad amori rubati nel buio della notte, coppiette in cerca di intimità che però sporcano il luogo rompendo la favola d’amore e di romanticismo che speriamo almeno ci sia.

Il terreno è pieno di fazzolettini e altro. A pochi metri dalla Cappella c’è una discarica abusiva, negli anni le persone del posto sversano rifiuti di vario genere inquinando di più il torrente che passa proprio quel posto. Ci vorrebbe un faretto che illumina il posto, per poter scoraggiare persone che vogliono offendere il luogo sacro con incontri clandestini amorosi e per quelle persone che buttano l’immondizia proprio a pochi metri dal luogo sacro.

Giuseppe Saldutto vice presidente dell’Associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza, lancia l’appello pubblico al Primo cittadino di San Marco in Lamis dicendo: “Al Signor Sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, chiedo ufficialmente e pubblicamente di non disinteressarsi alla vicenda, siccome Lui è responsabile della sicurezza e dell’igiene pubblica del territorio che gli riguarda, lo prego di intervenire tempestivamente per sanare la mancanza della sua Amministrazione ed eventualmente anche di quelle precedenti. I costi rientrerebbero in quelli già esistenti nella pulizia dei luoghi pertinenti a San Marco in Lamis e un faretto qualche decina di euro, si potrebbe fare anche una colletta tra i consiglieri comunali, se le venti euro non si vogliono far ricadere sulla spesa pubblica. Il faretto illuminerebbe anche le persone che scendono oppure salgono sui bus della SITA che in quel luogo hanno stabilito una fermata come si evince dal cartello stradale.

C’è un altro bel cartello pure grande che avvisa questo è un luogo sacro e di non buttare l’immondizia, ignorato dagli sporcaccioni. Certo il territorio di San Marco in Lamis con un gioiellino del genere immerso nell’immondizia non fa una bella figura. Signor Sindaco Michele Merla, Lei porta un nome importante, questo luogo è “sul cammino di San Michele” per favore a nome di tutti i religiosi della suo paese che rappresenta, provveda a ripristinare i luoghi alla loro bellezza, quella del 1919. Tutto era sano, bello e miracoloso. Grazie”.