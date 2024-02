Incredibile a San Giovanni Rotondo. "Porta d'ingresso non si apre a causa mancata manutenzione edificio"

San Giovanni Rotondo. Nel contesto delle attività didattiche quotidiane, il Liceo Statale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo si trova “al centro di un episodio avvenuto il 26 febbraio presso la succursale di via Regina Elena”.

“Durante una normale giornata di lezioni, gli studenti si sono recati a scuola solo per trovarsi di fronte a un imprevisto: la porta d’ingresso non si apriva, a causa di un evidente caso di mancata manutenzione dell’edificio. Questo incidente rappresenta l’ultimo di una serie di problemi che hanno colpito l’istituto”.

LA LETTERA.

“Caro StatoQuotidiano, sono una studentessa del Liceo Statale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo e desidero portare all’attenzione del pubblico un ennesimo episodio sconcertante che si è verificato oggi, lunedì 26 febbraio, presso la succursale di via Regina Elena. Nel corso di una giornata normale di attività didattica, ci siamo recati a scuola solo per trovarci di fronte a un ostacolo inaspettato: la porta d’ingresso non si apriva a causa di un evidente caso di mancata manutenzione dell’edificio. Questo evento rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di problemi che affliggono il nostro istituto”.

“Già in passato abbiamo dovuto affrontare disagi causati da termosifoni malfunzionanti, finestre e infissi rotti e una struttura che, a mio parere, risulta ormai inagibile. È giunto il momento di sollevare la voce e mettere in luce le gravi problematiche che stiamo vivendo in questo plesso scolastico, sperando nella collaborazione delle autorità provinciali. Non possiamo più ignorare la necessità di interventi immediati per garantire un ambiente scolastico sicuro e funzionale. La formazione degli studenti è un aspetto cruciale per il futuro della nostra comunità e tali condizioni precarie rischiano di compromettere seriamente il nostro percorso educativo”.

“Rivolgo quindi un appello alle autorità competenti affinché vengano adottate le misure necessarie per risolvere queste problematiche, assicurando un’adeguata manutenzione dell’edificio e la creazione di un ambiente che favorisca apprendimento e crescita. Siamo fiduciosi che la nostra voce non cadrà nel vuoto e che, attraverso la collaborazione con le istituzioni, possiamo assicurare un futuro migliore per gli studenti del Liceo Maria Immacolata e per la comunità nel suo complesso.