Foggia. “ In un momento cruciale per il nostro quartiere, è con grande determinazione che ci rivolgiamo a voi per sollevare nuovamente la nostra voce e invocare azioni concrete che possano preservare e rivitalizzare il cuore pulsante della nostra comunità. Attraverso gli anni, abbiamo assistito impotenti al dilagare di un degrado crescente, alimentato da un’omogeneizzazione inesorabile delle attività commerciali, che si sono moltiplicate come fotocopie a pochi metri di distanza l’una dall’altra”.

Lo riportano i referenti di “Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia!”.