Alzare lo sguardo per essere all’altezza dei più piccoli: è questo lo spirito che guida gli spettacoli partecipati a puntate del ciclo “Il nido” di Bottega degli Apocrifi, in partenza dal 1 marzo 2024 e dedicato ai bambini di 4 e 5 anni.

“futura”, la fortunata stagione del Teatro “Lucio Dalla”, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi spalanca una finestra sui piccolissimi con un progetto spin off della rassegna delle domeniche.

Spettacoli da palco, per un numero limitato di partecipanti, dedicati ai giovanissimi spettatori e, qualora lo desiderassero, ai loro accompagnatori. Ogni spettacolo è costituito da due appuntamenti.

Il nido è un luogo di rifugio per proteggere le proprie uova, e gli uccelli ne sono i costruttori più abili. Può un palco di un teatro trasformarsi in un rifugio e ospitare i bambini di una città? Possono schiudersi come uova i desideri di quei bambini? Si può imparare a volare da un palco di un teatro? Tra racconto, giochi sonori e attività manuale creativa: favole di carta che diventano luoghi e personaggi che assieme liberano in volo il desiderio di ri-crearli con le proprie mani e la propria immaginazione.

Un volo nei libri più suggestivi della letteratura per l’infanzia, accompagnato dagli artisti della compagnia.

I primi appuntamenti, in programma al Teatro Dalla di Manfredonia, saranno venerdì 1 e sabato 2 marzo alle 17.30

Il costo di partecipazione al singolo appuntamento è di € 3.00.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.