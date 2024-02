MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’incrocio tra Via Prencipe, Viale Kennedy e Via Manfredonia, conosciuto come il “Bivio”, tra i principali snodi della viabilità della città.

“È prevista la costruzione di isole spartitraffico più moderne e belle e nuova illuminazione per rendere l’ingresso più sicuro e vivibile” – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Vergura.

“Grazie a questo intervento andremo a migliorare la viabilità della città e andremo a realizzare due passaggi pedonali, uno verso la strada per Manfredonia e l’altro verso Mattinata così da mettere in sicurezza ed evitare il passaggio dei pedoni all’interno del quadrivio” – il commento dell’Assessore alla viabilità, Vittorio de Padova.

Per Lea Basta, Assessora al Welfare – “Anche quest’area sarà accessibile a tutti. Un’area importante, vicina a diversi ed importanti servizi della città, un’area frequentata a servizio di tutti tanto che installeremo delle panchine inclusive e realizzeremo una rampa per rendere l’area accessibile a tutti”.