San Giovanni Rotondo (Foggia), 26 Febbraio 2024. “L’associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza” per voce del suo vice presidente Giuseppe Saldutto si associa al dolore dei parenti e dei confratelli di padre Pio e di padre Leonardo Triggiani, che ha conosciuto di persona e lo ha stimato per il suo impegno in Ischitella e per il Crocifisso di Varano e la sua opera in Casa Sollievo nella qualità di Cappellano per diversi anni.

Il sacerdote cappuccino è appena stato colpito da un malessere ed è stato trasportato in terapia d’urgenza però nulla è servito il pronto soccorso immediato. Il frate è adesso in Cielo al fianco del suo mentore padre Pio, aveva scritto alcuni libri su p. Pio. Padre Leonardo Triggiani al secolo Agostino era nato a Ischitella (Fg) il 28 dicembre del 1935, i suoi genitori Matteo e Maria Giuseppa D’Avolio lo hanno accolto in Cielo. Le date importanti della vita religiosa nel nostro padre Leonardo: vestizione 28 luglio del 1953, professione tempornea 2 agosto 1954, professione perpetua 4 agosto del 1957m ordinazione presbiterale 4 settembre del 1960.

Giuseppe Saldutto ha voluto fare in ritratto di padre Leonardo, appassionato del Crocifisso del Varano, ma anche legato da sempre da Ischitella, dove mancava da poco tempo, per la veneranda età che non gli permetteva più di viaggiare…nel 2020 aveva festeggiato nella sua comunità 60 anni di sacerdozio. Con padre Leonardo, che stava sempre con la coroncina del rosario tra le mani, proprio come diceva il suo confratello Santo che seguiva, va via un pezzo di storia di padre Pio.

Ai Frati Cappuccini ai parenti e amici tutti di padre Leonardo, l’Associazione Pro Padre Pio si associa al dolore per la grave perdita di un Sacerdote del Signore. Lo stesso padre Leonardo disse: “Ogni mese andavo da Campobasso a San Giovanni Rotondo, per sbrigare le lettere che riceveva padre Pio un sacco di lettere, prima di essere portate all’ufficio postale da Pietro Cugino (il non vedente figlio spirituale di padre Pio ndr) quest’uomo passava da padre Pio che le benediceva di persona e in molti ricevevano grazie e miracoli….Da padre Pio ho imparato come, da oltre 40 anni faccio, scendo di notte in chiesa per pregare in chiesa. Come cappellano di Casa Sollievo, ricevo tante richieste di preghiere, ma ricordo sempre che ogni promessa è debito!” Padre Leonardo fu grande devoto e postulatore per la Causa di Betatificazione di Genoveffa De Troia nata a Lucera, padre Pio diceva di questa donna sofferente: “Perchè venite da me se voi avete a Foggia Genoveffa?”. Giuseppe Saldutto: “L’ultima volta che l’ho incontrato e fotografato quando è arrivata la Madonna di Loreto pellegrina a San Giovanni Rotondo, accompagnata dagli Avieri dell’Aeronautica Militare, aveva anche in quel momento la coroncina del Rosario tra le mani, pregava sempre…”