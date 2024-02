Manfredonia. Dopo un periodo di relativo silenzio e con un profondo impegno verso una maggiore visibilità, il Tribunale per i Diritti del Malato ha ufficialmente inaugurato la sua nuova sede a Manfredonia, ponendo una solida pietra miliare per la tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario.

La sede è stata collocata presso l’ex ingresso principale del Presidio S. Camillo De Lellis di Manfredonia, condividendo lo spazio con l’Hospitality del CUP. Questa posizione offre un facile accesso ai cittadini, garantendo una presenza tangibile e accessibile per coloro che necessitano di assistenza e supporto nel contesto sanitario.

Il Tribunale per i Diritti del Malato svolge un ruolo cruciale nel garantire che i diritti fondamentali dei pazienti siano rispettati e tutelati. La nuova sede non solo simboleggia un rinnovato impegno verso questa missione, ma anche una chiara volontà di rendere più accessibile la giustizia sanitaria a tutti i cittadini.

Gli orari di ascolto sono stati accuratamente pianificati per massimizzare la convenienza per la comunità locale.

Il Tribunale sarà aperto il Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, mentre il Martedì e Giovedì sarà operativo dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Questa programmazione si adatta alle esigenze degli utenti, garantendo una copertura significativa durante la settimana lavorativa.

Per segnalazioni e richieste di assistenza, il Tribunale per i Diritti del Malato ha reso disponibile un numero di telefono dedicato: 0884.510525. Questo canale diretto consente ai cittadini di comunicare tempestivamente le proprie preoccupazioni, garantendo una risposta efficiente e tempestiva.

Il Presidente del Tribunale per i Diritti del Malato, avv. Eleonora Pellico, espresso soddisfazione per l’apertura della nuova sede, sottolineando l’importanza di questa iniziativa nel promuovere una maggiore consapevolezza e partecipazione da parte della comunità nella tutela dei propri diritti in ambito sanitario.

La presenza del Tribunale presso il Presidio S. Camillo De Lellis rappresenta un chiaro segnale di collaborazione tra istituzioni sanitarie e organi giudiziari, lavorando insieme per garantire una tutela completa e efficace per i cittadini.