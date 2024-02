Podcast “Successo e Libertà Finanziaria”, editoria indipendente. Episodio #16 (StatoQuotidiano.it)

Episodio #16 del Podcast “Successo e Libertà Finanziaria“👉 Il giornale che osa essere diverso: focus sull’editoria indipendente. Analisi di un’impresa editoriale indipendente.

Intervista a Giuseppe de Filippo, Fondatore e Direttore di Stato Quotidiano” www.statoquotidiano.it

Nell’episodio 16 del nostro podcast, abbiamo il piacere di presentare una profonda analisi sull’editoria indipendente, concentrandoci sull’importanza della diversità e dell’indipendenza nella creazione e gestione di un giornale editoriale.

Ci concentriamo sull’esperienza di StatoQuotidiano, un quotidiano online noto per la sua autonomia editoriale e la sua capacità di osare essere diverso. Durante l’intervista a Giuseppe De Filippo, Fondatore e Direttore di StatoQuotidiano, esploreremo il suo approccio all’editoria indipendente, il valore dell’indipendenza editoriale e le sfide e opportunità. Non perdete questa interessante conversazione sulla creazione di un’impresa editoriale unica nel suo genere!

L’episodio è stato prodotto ed è offerto dalla Digital Assets Production, studio di produzione di asset digitali di proprietà della Watanabe & Kitamura Investments. ➡️ www.wki-holding.com

La Watanabe & Kitamura Investments, con sedi principali a Londra e Tirana, è una Holding operativa che possiede asset strategici internazionali ed investe in tecnologia, innovazione, immobiliare, patenti e brevetti e business. La Watanabe & Kitamura Investments è parte del WATANABE & KITAMURA Group, organizzazione internazionale operante in diversi settori e ambiti, tra i quali: Geopolitics and Geostrategies, International Relations and Global Affairs, Lobbying and Networking, Cultural Diplomacy and Soft Power, International Cooperation, International Higher Education, Intelligence and Counterintelligence, Strategic and Tactical Stability Support, Risk Mitigation, Full Protective Travel Security, Investments and Global Assets Management. Forniamo consulenze strategiche e servizi di mentorship a entità governative e private di tutto il mondo. Si rivolgono a noi Gruppi Manageriali, Team Aziendali, Top Level Executive, Manager, Leader, dirigenti, talenti, Startupper, professionisti e imprenditori.