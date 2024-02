“Saranno importati politici dall’estero“, si legge su un manifesto funebre affisso su uno dei trattori parcheggiati nella piazza Moro, cuore pulsante di Barletta.

Mentre i mezzi agricoli restano immobili, un corteo si snoda per le strade della città, composto da imprenditori agricoli e cittadini comuni che rivendicano protezioni per il settore. Ruggiero Tanzi del movimento “Liberi agricoltori barlettani” afferma: “I nostri problemi sono quelli di tutti i cittadini, che devono essere consapevoli delle sfide legate alle importazioni indiscriminate e all’applicazione di norme europee svantaggiose”. Tanzi annuncia che il movimento trascorrerà la notte in piazza, come già fatto la settimana precedente, e domani si recherà a Bari con l’auspicio di incontrare i rappresentanti della Regione.

“Portiamo il nostro malcontento, ma anche alcune proposte. Sta ora ai nostri governanti fornire risposte chiare e concrete”, aggiunge un manifestante, sottolineando la necessità di riesaminare gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). Un altro partecipante al corteo lamenta il peso delle grandi industrie nel settore, affermando: “Noi piccoli imprenditori, che affrontiamo anche problemi legati all’approvvigionamento idrico, ci sentiamo oppressi dalle grandi aziende”.

Il corteo, inaugurato dallo striscione con la scritta “Mangia sano, compra italiano”, vede la partecipazione anche di bambini. Tanzi conclude: “Siamo almeno in 300 persone e, se domani da Bari non arriveranno le risposte sperate, torneremo a Roma: il governo deve ascoltarci”.

Lo riporta l’Ansa.