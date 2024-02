PH SAVERIO DE NITTIS - FRACCHIE SAN MARCO IN LAMIS

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Il Comune di San Marco in Lamis sarà protagonista della decima edizione della BTM, Business Tourism Management, in programma a Bari da martedì 27 a giovedì 29 febbraio 2024.

Oltre ad essere presente con un proprio stand assieme ai Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovani Rotondo, Peschici, Vico del Gargano e Vieste, la città di San Marco in Lamis ha in programma tre conferenze stampa per presentare nuove progettualità, strategie ed eventi legati alla valorizzazione e alla promozione del territorio.

Il 27 febbraio, a partire dalle ore 13.15, appuntamento con “Verso il Giubileo 2025: accoglienza, cultura, spiritualità”.

Interverranno: Michele Merla (sindaco di San Marco in Lamis), Pasquale Gatta (giornalista, esperto in promozione turistica-culturale), Caterina Ferro (assessore alle attività produttive), Francesco Ciavarella (volontario FAI – Pro Loco “G. Serrilli”), Meriligia Nardella (assessore alla cultura), Antonio Pio Saracino (architetto, scultore e designer). Modera: Elisa Catta, presidente della commissione cultura.

Il 28 febbraio, alle ore 12.30, spazio invece a “Cicloturismo e mobility management” con Michele Merla (sindaco di San Marco in Lamis), Michele Bisceglia (sindaco di Mattinata e delegato regionale Anci Puglia alla mobilità e allo sport), Pasquale Castellano (componente del comitato scientifico Bike Economy Anci Puglia), Costanza Lorusso (esperta di mobilità; Associazione Sportiva ASD Capitanata Bike), Gian Piero Villani (guida ambientale escursionistica SpeleoTeam Montenero). Modera: Nicola Potenza (assessore alla pianificazione strategica e sostenibile).

Il 29 febbraio, infine, appuntamento (alle ore 11.00) con la presentazione del rito più atteso a San Marco in Lamis: “La Settimana Santa nella città delle Fracchie“.

Interverranno: Michele Merla (sindaco di San Marco in Lamis), Meriligia Nardella (assessore alla cultura), Luigi Tricarico (assessore alle manifestazioni e grandi eventi), Pietro Villani (maestro fracchista). Modera: Annalisa Sassano (presidente del Consiglio Comunale).

Tutte le conferenze si svolgeranno presso i padiglioni 46B – 55B della Fiera del Levante di Bari e verranno trasmesse in streaming sulla pagina istituzionale del Comune.

“Dopo l’esperienza positiva alla BIT di Milano, San Marco in Lamis sarà protagonista a Bari della BTM.

Momenti utili per confrontarsi, far conoscere la nostra città e proporre una strategia utile alla valorizzazione e alla promozione delle nostre ricchezze e potenzialità” – le parole di Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis.