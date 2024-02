Sud Chiama Nord Puglia, il movimento impegnato nella promozione dell’inclusione e dello sviluppo sostenibile nella regione, ha annunciato oggi la composizione del suo Direttivo Regionale, in preparazione alle imminenti sfide delle Elezioni Europee e Amministrative.

Il Segretario Regionale di Sud Chiama Nord Puglia, Donato Amoruso, è stato nominato per acclamazione durante l’assemblea regionale tenutasi il 18 febbraio scorso. Amoruso, riconosciuto per il suo impegno e la sua dedizione alla causa, porterà avanti la leadership del movimento con determinazione e visione per il futuro della Puglia.

Il Consiglio Direttivo, composto da individui altamente qualificati e motivati, contribuirà a plasmare la direzione strategica del movimento e a guidare le azioni future. I membri del Direttivo sono i seguenti:

l’On.Marialuisa Faro assume il ruolo di Vice Presidente, portando una prospettiva strategica e un forte impegno sociale al movimento;

Mario Mancini è stato nominato Vice Presidente, apportando una leadership dinamica e una profonda comprensione delle dinamiche economiche regionali;

Vito Caggianelli assume la posizione di Tesoriere e Responsabile della Comunicazione, con l’obiettivo di garantire una gestione finanziaria trasparente e una comunicazione efficace del movimento;

Michele D’Atri ricopre il ruolo di Coordinatore del Comitato per i Rapporti Territoriali, facilitando il dialogo e la collaborazione con le comunità locali;

Lucia Partipilo è stata designata Coordinatrice per i Rapporti con i Comitati Cittadini di Bari, per promuovere la partecipazione attiva e l’inclusione sociale nel capoluogo;

Angela Sozio si impegnerà come Responsabile dei Tesseramenti, per ampliare la base di sostegno del movimento e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini;

Alessandra Lattanzi assumerà il ruolo di Responsabile dei Dipartimenti, supervisionando le attività operative e garantendo l’efficienza dell’organizzazione interna del movimento;

Tiziana Motolese guiderà il Programma Politico del movimento, lavorando per sviluppare strategie e proposte innovative per il miglioramento della regione;

Vito Leone sarà il Coordinatore del Comitato per la Formazione e l’Aggiornamento, promuovendo la crescita professionale e personale dei membri del movimento;

Enzo D’Alicandro assumerà il ruolo di Responsabile Marketing, per ampliare la visibilità e l’impatto del movimento attraverso una comunicazione efficace e strategica.

Questo Direttivo porta con sé una vasta gamma di competenze e esperienze, fondamentali per affrontare le sfide politiche ed elettorali che si prospettano. Con un impegno condiviso per il benessere della comunità e la promozione dei valori democratici, Sud Chiama Nord Puglia è determinato a lavorare per un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti i cittadini della regione.

Nel nominare il Direttivo, il Segretario Regionale Amoruso ha sottolineato che il partito si ispira ai programmi e ai valori autonomisti, meridionalisti e federalisti, con l’obiettivo di realizzare un decentramento amministrativo concreto ed efficace e di garantire un maggiore potere decisionale per gli amministratori locali, nonostante l’opposizione all’ipotesi dell’autonomia differenziata.

Il Direttivo Regionale ha ricevuto gli auguri di buon lavoro dall’On. Cateno De Luca, leader di “Sud Chiama Nord” e della presidente On. Laura Castelli i quali hanno espresso il loro sostegno per l’impegno nel promuovere il progresso e il benessere della Puglia.