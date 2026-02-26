La relazione tecnico-giuridica redatta dall’avvocato e professore Antonino Ilacqua, incaricato dal Comune di Foggia di verificare la legittimità della partecipazione in Amiu Puglia S.p.A. per il periodo 2013-2024, conferma criticità ritenute rilevanti sul piano giuridico e gestionale.

Secondo l’analisi, il Comune di Foggia non avrebbe mai esercitato un effettivo controllo sulla società, presupposto essenziale per la validità dell’affidamento diretto del servizio di igiene urbana. La governance evidenzia uno squilibrio marcato: il Comune di Bari detiene il 78,13% del capitale sociale, mentre Foggia il 21,87%. Lo statuto prevede che le decisioni più rilevanti possano essere adottate con la presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti del capitale, soglia che Bari supera autonomamente.

Per la relazione, questo assetto comprometterebbe il requisito del “controllo analogo congiunto”, elemento imprescindibile per l’affidamento in house. In assenza di tale controllo, l’affidamento diretto risulterebbe privo di base giuridica.

Altro punto centrale riguarda la gestione economica. Nel periodo 2014-2024 la società avrebbe registrato avanzi netti per 24,26 milioni di euro, di cui 17,9 milioni distribuiti ai soci e la restante parte accantonata o destinata a copertura perdite. Trattandosi di utili al netto delle imposte, i risultati lordi sarebbero stati ancora più elevati.

La relazione sottolinea che una società in house non dovrebbe perseguire finalità lucrative, ma operare in equilibrio economico reinvestendo eventuali avanzi nel servizio pubblico. Gli utili, invece, sono stati distribuiti per sei anni consecutivi tra i soci secondo le rispettive quote: la parte prevalente al Comune di Bari, la restante al Comune di Foggia.

Viene richiamata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, secondo cui le società in house devono perseguire sostenibilità ed equilibrio, non profitto. Ogni imposta versata su utili generati da un servizio finanziato con la Tari rappresenterebbe, secondo la ricostruzione, una sottrazione di risorse al miglioramento del servizio e alla riduzione del tributo.

La relazione pone inoltre interrogativi sulla ripartizione effettiva degli utili in relazione agli impianti di proprietà del Comune di Foggia, dato che non risulterebbe mai chiarito in modo trasparente.

Sul piano delle responsabilità, vengono evidenziati profili critici legati alla negoziazione dello statuto e dei patti parasociali, risalenti al 2014 e mai rivisti, nonché al ruolo degli amministratori e degli organi di controllo designati dal Comune di Foggia.

La questione dell’affidamento diretto, già oggetto di attenzione giudiziaria, si inserisce in un contesto più ampio che riguarda la legittimità complessiva dell’assetto societario.

Secondo i firmatari dell’intervento, l’operazione che ha portato all’ingresso di Foggia nella compagine dell’allora Amiu Bari, poi divenuta Amiu Puglia, avrebbe prodotto vantaggi soprattutto per il capoluogo barese. Viene ricordato che, dopo il fallimento di Amica S.p.A., Foggia avrebbe potuto valutare alternative come la costituzione di una propria società in house o l’affidamento tramite gara europea.

Alla luce delle criticità emerse, viene indicata come prospettiva preferibile una separazione consensuale attraverso una scissione societaria, per consentire a Foggia di riprendere la gestione autonoma del servizio di igiene urbana nell’interesse della comunità.