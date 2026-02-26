Edizione n° 5989

Assalti ai bancomat nei Monti Dauni, i sindaci: "Così non possiamo andare avanti"

L'obiettivo ora è ottenere quanto prima un incontro con il Prefetto e con il Comando provinciale dei Carabinieri

I continui assalti ai bancomat e agli sportelli bancari nei piccoli centri dei Monti Dauni tornano al centro dell’attenzione istituzionale. Una situazione che, secondo i primi cittadini del territorio, non è più sostenibile e che richiede interventi immediati sul fronte della sicurezza.

Il sindaco di Peschici, Lorenzo Devienzo, evidenzia come il fenomeno sia difficile da contrastare nonostante la presenza dei sistemi di videosorveglianza. I responsabili, spesso incappucciati e in azione nelle ore notturne, risultano difficili da identificare, soprattutto nei comuni più lontani dai grandi centri urbani, dove anche l’intervento delle forze dell’ordine può essere più complesso e richiedere tempi maggiori.

Secondo Devienzo, una possibile strada potrebbe essere quella di prevedere pene più severe quando gli autori di questi reati vengono individuati e consegnati alla giustizia. Tuttavia, il nodo principale resta la prevenzione e il controllo del territorio. Gli incontri in Prefettura si susseguono, ma la questione della sorveglianza rimane centrale: i sistemi ci sono, ma chi colpisce riesce spesso a camuffarsi e ad agire rapidamente.

Sulla stessa linea anche il sindaco di Poggio Imperiale, Alessandro Liggieri, che sottolinea i forti disagi per le comunità locali. Gli assalti agli sportelli bancomat e alle banche non provocano soltanto danni economici, ma incidono soprattutto sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare delle persone anziane o di chi vive in condizioni di isolamento e non dispone di un’automobile per spostarsi nei centri vicini.

Nel comune, infatti, è presente un solo Postamat, che nelle ore notturne non è operativo. Questo rende ancora più complicato l’accesso ai servizi bancari, aggravando i problemi per la popolazione. Paradossalmente, l’ATM attivo si trova a poca distanza da uno sportello preso di mira in un attacco avvenuto appena due settimane fa.

Il tema della sicurezza è stato al centro anche dell’incontro che ha coinvolto i sindaci dell’area interna dei Monti Dauni. A farsi portavoce della posizione condivisa è Pasquale Marchese, sindaco di Castelluccio Valmaggiore e Presidente aree interne dei Monti Dauni.

Dal confronto tra i 29 primi cittadini è emersa con forza la richiesta di interventi concreti e immediati. In assenza di risposte, i sindaci non escludono un gesto clamoroso: rassegnare le dimissioni in blocco per richiamare l’attenzione delle istituzioni sul problema sicurezza.

L’obiettivo ora è ottenere quanto prima un incontro con il Prefetto e con il Comando provinciale dei Carabinieri, per discutere misure operative in grado di contrastare un fenomeno che da tempo mette sotto pressione i piccoli comuni dell’entroterra foggiano. I sindaci chiedono più controlli, una presenza rafforzata delle forze dell’ordine e strategie efficaci per prevenire nuovi attacchi, nella speranza di restituire tranquillità a territori che già soffrono lo spopolamento e l’isolamento geografico.

1 commenti su "Assalti ai bancomat nei Monti Dauni, i sindaci: “Così non possiamo andare avanti”"

  1. Basta chiacchere, andate a Roma sotto il Ministero incatenati e consegnate le fasce tricolori al prefetto!

