Auto si schianta contro un muretto: muore una 68enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio a Bisceglie, nel nord Barese. Il bilancio è di una donna morta e un uomo gravemente ferito. Lo schianto è avvenuto in via Sant’Andrea, nella zona Dolmen, alla periferia della città.

La vittima è Donata Cioce, che avrebbe compiuto 68 anni il prossimo giugno. La donna si trovava a bordo dell’auto insieme al marito, 71enne, rimasto ferito nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Ford Focus, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe uscita di strada andando a schiantarsi contro un muretto a secco. L’urto è stato particolarmente violento.

Il marito della vittima ha riportato traumi alla testa e all’addome. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Bonomo di Andria, dove è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia con diverse fratture e una prognosi di 30 giorni.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Bisceglie per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Lo riporta ansa.it.