26 Febbraio 2026 - ore  12:56

26 Febbraio 2026 - ore  12:04

Attualità // Bari, primo trattamento pediatrico con farmaco innovativo contro il diabete di tipo 1

BARI DIABETE Bari, primo trattamento pediatrico con farmaco innovativo contro il diabete di tipo 1

Per la prima volta nel Sud Italia, un ragazzo di 13 anni con diabete di tipo 1 in fase preclinica è stato trattato con teplizumab

Bari, primo trattamento pediatrico con farmaco innovativo contro il diabete di tipo 1

TEAM diabetologia Giovanni XXIII - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Attualità // Bari //

Per la prima volta nel Sud Italia, un ragazzo di 13 anni con diabete di tipo 1 in fase preclinica è stato trattato con teplizumab, farmaco innovativo capace di rallentare la progressione della malattia prima della comparsa dei sintomi.

Il trattamento è stato eseguito presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari e ha avuto esito positivo. A quattro mesi dalla fine del ciclo, i controlli clinici hanno mostrato normoglicemia stabile, assenza di necessità di terapia insulinica, riduzione degli autoanticorpi pancreatici e mantenimento della funzione beta-cellulare con produzione endogena di insulina, segnalando una stabilizzazione del processo autoimmune e un rallentamento della progressione verso il diabete clinicamente manifesto.

Il paziente era stato sottoposto a screening per il diabete di tipo 1 dopo valori di emoglobina glicata ai limiti della norma rilevati all’ambulatorio di Diabetologia. Il percorso è stato seguito da un team multidisciplinare dell’Unità Operativa di Malattie Metaboliche, guidato dalle dottoresse Elvira Piccinno e Antonella Lonero, garantendo sicurezza, appropriatezza e umanizzazione delle cure.

La somministrazione del farmaco è stata ben tollerata, senza eventi avversi significativi, aprendo nuove prospettive per la gestione precoce del diabete di tipo 1 nei pazienti pediatrici.

Lo riporta ansa.it.

