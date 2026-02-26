BTM Italia 2026, la Puglia apre al mondo: inaugurata a Bari la XII edizione del Salone nazionale del turismo

Al via alla Fiera del Levante tre giorni di B2B, formazione e networking con buyer da tutto il mondo. La Regione Puglia al centro della scena con una visione di turismo responsabile e rigenerazione dei territori.

Si è aperta ieri, mercoledì 25 febbraio, alla Fiera del Levante di Bari, la XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management, il Salone del turismo sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione che, fino a venerdì 27 febbraio, riunisce nella città pugliese operatori, buyer, istituzioni e professionisti del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La cerimonia inaugurale ha sancito l’apertura ufficiale di una manifestazione che si conferma terzo polo fieristico italiano del turismo, con oltre 545 espositori e una platea internazionale che, in questa edizione, annovera più di cento buyer stranieri — già presenti sul territorio pugliese nei giorni scorsi grazie al fam trip esperienziale organizzato da BTM Italia — pronti ad avviare le sessioni di B2B in formula meet&match con gli operatori locali.

Il panel inaugurale, cui ha preso parte la ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha aperto i lavori di una tre giorni che declina il tema scelto per questa edizione — “ri-genera” — attraverso un programma denso di contenuti: think tank, workshop, seminari e sessioni dedicate ai segmenti Leisure, MICE, Wedding, Enogastronomia, Travel Trade, Hotel 4.0 e Turismo nautico. Tra gli ospiti di rilievo, l’architetto Stefano Boeri.

La Regione Puglia ha confermato il proprio ruolo di soggetto istituzionale co-promotore della manifestazione, ribadendo in sede inaugurale la centralità di BTM Italia quale strumento di posizionamento strategico della destinazione sui mercati internazionali e di rafforzamento delle filiere turistiche locali.

Il presidente Antonio Decaro dichiara: «Siamo orgogliosi di ospitare la Borsa internazionale del Mediterraneo in Puglia. La nostra regione, da sempre al centro dei flussi mediterranei, è diventata in questi tre giorni sede e occasione di incontri e scambi culturali e turistici.

I dati turistici del 2025 hanno raggiunto risultati importanti: 22,6 milioni di presenze e 6,7 milioni di visitatori. Un settore che rappresenta il 13% del prodotto interno lordo della nostra regione. Un dato economico rilevante che ha determinato una crescita economica e sociale che ha cambiato tanti luoghi della nostra regione. Ma i dati ci dicono una cosa ancora più interessante: non crescono solo le città d’arte e i centri balneari. Crescono anche le aree interne della nostra regione, le aree ancora meno conosciute. Decongestionare i luoghi saturi e accompagnare i turisti nelle aree ancora sconosciute è il futuro della nostra regione.

Spostando nel tempo, con la destagionalizzazione, e nello spazio, ampliando i percorsi turistici fino alle aree più interne, faremo crescere territori non ancora sviluppati anche dal punto di vista economico e sociale. I risultati di questi vent’anni di lavoro sul turismo regionale sono innegabili, così come è importante ringraziare i tantissimi operatori che in questi anni hanno saputo trasformare l’accoglienza in un’opportunità per la nostra regione e farci conoscere da tante persone che vengono da più parti del mondo. Il modello di accoglienza dei nostri operatori, e anche la loro capacità di proporsi nelle fiere in tanti luoghi del mondo, è stata la fortuna della nostra terra e della nostra comunità».

Presente all’inaugurazione anche Graziamaria Starace, assessora regionale al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, che ha dichiarato:

«L’inaugurazione di BTM a Bari cade in un passaggio decisivo per la Puglia. Il 2026 è l’orizzonte dentro cui stiamo ridefinendo il senso stesso della nostra proposta turistica.

Nel mainstream del turismo globale, che spesso consuma luoghi e li rende intercambiabili, noi scegliamo un’altra strada: una Puglia che si propone come esperienza consapevole, come territorio che cresce restando fedele alla propria anima. BTM diventa, in questo contesto, piattaforma strategica. Parlare di rigenerazione dei territori, tra borghi e città, significa assumere una responsabilità politica precisa: rimettere al centro le comunità, cucire le fratture tra costa e aree interne, trasformare la crescita in equilibrio».

I lavori proseguiranno oggi, giovedì 26 febbraio, con le sessioni B2B e i panel tematici.