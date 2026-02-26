Edizione n° 5989

26 Febbraio 2026

26 Febbraio 2026 - ore  12:04

Caso Monaldi, gli infermieri: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda"

CASO MONALDI Caso Monaldi, gli infermieri: “Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda”

Tre infermieri hanno raccontato agli inquirenti le drammatiche fasi del trapianto di cuore a Domenico Caliendo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tre infermieri hanno raccontato agli inquirenti le drammatiche fasi del trapianto di cuore a Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo aver ricevuto un organo danneggiato. La testimonianza, riportata da La Repubblica, descrive un quadro scioccante: all’arrivo del cuore da Bolzano, l’organo era completamente ghiacciato, trasformato in un pezzo di ghiaccio all’interno del cestello di trasporto.

«Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda», hanno spiegato gli infermieri, descrivendo i tentativi disperati di salvare l’organo prima dell’intervento. Nonostante gli sforzi, il cuore rimase inutilizzabile.

Di fronte all’assenza di alternative, il cardiochirurgo Guido Oppido decise di procedere comunque con il trapianto, un intervento che purtroppo non salvò Domenico, morto due mesi dopo.

Le dichiarazioni dei tre infermieri, depositate agli atti della Procura di Napoli, aprono uno squarcio sulle fasi drammatiche e concitate di quel pomeriggio del 23 dicembre scorso, rivelando la gravità delle circostanze in cui l’organo fu trapiantato.

Lo riporta leggo.it.

