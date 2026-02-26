La Giunta comunale di Cerignola ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per gli “interventi di pulizia e manutenzione del Fiume Ofanto” nel tratto di competenza comunale. Il provvedimento, adottato il 20 febbraio 2026, mette nero su bianco cornice normativa, obiettivi e passaggi operativi necessari ad avviare la fase progettuale e, successivamente, i lavori. Il quadro finanziario dell’operazione è pari a 500.000 euro ed è legato al concorso economico regionale previsto dalla disciplina che ripartisce funzioni e compiti in materia di difesa del suolo e manutenzione dei corsi d’acqua. Nello specifico, la delibera richiama la normativa regionale che attribuisce ai Comuni, tra le altre, competenze sulla “pulitura dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua” e sulla piccola manutenzione della difesa del suolo, oltre agli strumenti che consentono alla Regione di sostenere gli enti locali con contributi per spese d’investimento.

La misura si colloca in un contesto più ampio di prevenzione del rischio idraulico: nel testo si fa riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, approvato con DPCM 1 dicembre 2022, che fornisce la base conoscitiva per la pianificazione e la riduzione della pericolosità, anche attraverso interventi di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli.

Sul versante amministrativo, il Comune evidenzia che il finanziamento è stato attribuito dalla Regione Puglia con un passaggio formale che, nel 2025, ha autorizzato le risorse a titolo di concorso economico. Agli atti risultano inoltre la trasmissione della proposta progettuale da parte dell’ente e l’assegnazione del CUP J37J25000060002, necessario per la tracciabilità dei flussi finanziari.

L’intervento, inoltre, è inserito nel perimetro della programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028, adottata dall’amministrazione comunale a inizio febbraio. Con l’approvazione del DIP, la Giunta dà quindi indirizzo al dirigente del settore Lavori pubblici-Ambiente-Demanio e Patrimonio per i successivi atti di gestione: un passaggio chiave perché il documento di indirizzo definisce l’impostazione tecnica e le linee guida per la progettazione, includendo elaborati come relazione generale, computo metrico, quadro economico e sinottica per categorie. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, segnale dell’urgenza di procedere.