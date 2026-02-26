Cerignola, rafforzati i presidi di sicurezza. Cicolella: "Le segnalazioni dei cittadini meritano attenzione"

Su richiesta del Sindaco Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia ha convocato oggi il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere il rafforzamento dei presidi di vigilanza sul territorio di Cerignola. L’iniziativa nasce dalla necessità di intensificare le attività di prevenzione e controllo, anche alla luce delle recenti segnalazioni dei cittadini.

«La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Cerignola ha bisogno di una presenza dello Stato più capillare, capace di garantire serenità ai cittadini e sostegno alle attività commerciali», ha dichiarato il Sindaco Bonito.

Al centro dell’incontro vi sarà l’analisi dei dati sulla sicurezza urbana, la pianificazione di servizi straordinari di controllo e la valutazione di un potenziamento delle pattuglie nelle zone più sensibili della città.

L’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha sottolineato che: «Le segnalazioni dei cittadini meritano attenzione e risposte chiare. Il nostro compito è tradurre queste richieste in azioni concrete, garantendo una presenza più incisiva delle Forze dell’Ordine. La sicurezza non è uno slogan, ma una responsabilità quotidiana».

L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza, favorendo il dialogo costante con Prefettura e Forze dell’Ordine, convinta che solo attraverso un’azione coordinata e condivisa sia possibile garantire maggiore tranquillità alla comunità di Cerignola.