Un progetto ambizioso per restituire centralità a uno dei simboli storici della città. A Bari si è svolto un incontro istituzionale tra il sindaco di Cerignola Francesco Bonito e l’assessora alla Cultura della Regione Puglia Silvia Miglietta, dedicato alla presentazione del progetto di riqualificazione del Duomo Tonti.

L’intervento punta alla valorizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi interni del Duomo Tonti, con la creazione di un’area museale permanente destinata a raccontare la storia del monumento, il suo pregio artistico e il ruolo che ha avuto nello sviluppo culturale e spirituale della comunità cerignolana.

Tra gli elementi più innovativi dell’iniziativa vi è la realizzazione di un percorso sopraelevato visitabile in totale sicurezza. Il camminamento attrezzato permetterà di accedere anche all’esterno della struttura, offrendo ai visitatori una prospettiva inedita sull’architettura e sui dettagli decorativi dell’edificio, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela del bene storico.

“La riqualificazione del Duomo Tonti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Non è soltanto un intervento strutturale, ma un investimento sulla memoria, sull’identità e sulle opportunità di sviluppo turistico della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Bonito.

L’incontro ha sancito la piena sinergia tra il Comune di Cerignola e la Regione Puglia, con l’obiettivo di trasformare il Duomo Tonti in un polo culturale dinamico capace di coniugare tutela, innovazione e attrattività. La presentazione del progetto segna l’avvio della fase operativa che punta a restituire alla città uno spazio rinnovato, aperto alla comunità e ai visitatori, nel segno della promozione culturale e della valorizzazione del territorio.