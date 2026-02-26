Edizione n° 5988

BALLON D'ESSAI

MISS ITALIA DITONELLAPIAGA // Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga. La cantante: “Parlo di me”
25 Febbraio 2026 - ore  12:27

CALEMBOUR

MASSAFRA HEINEKEN // Massafra: Heineken Italia investe 700 mila euro in un nuovo impianto
25 Febbraio 2026 - ore  12:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, rilancio del Duomo Tonti. Incontro tra Bonito e l’assessora Miglietta

CERIGNOLA DUOMO Cerignola, rilancio del Duomo Tonti. Incontro tra Bonito e l’assessora Miglietta

L’intervento punta alla valorizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi interni del Duomo Tonti, con la creazione di un’area museale permanente

Cerignola, rilancio del Duomo Tonti. Incontro tra Bonito e l'assessora Miglietta

Bonito e Miglietta - Combo SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

Un progetto ambizioso per restituire centralità a uno dei simboli storici della città. A Bari si è svolto un incontro istituzionale tra il sindaco di Cerignola Francesco Bonito e l’assessora alla Cultura della Regione Puglia Silvia Miglietta, dedicato alla presentazione del progetto di riqualificazione del Duomo Tonti.

L’intervento punta alla valorizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi interni del Duomo Tonti, con la creazione di un’area museale permanente destinata a raccontare la storia del monumento, il suo pregio artistico e il ruolo che ha avuto nello sviluppo culturale e spirituale della comunità cerignolana.

Tra gli elementi più innovativi dell’iniziativa vi è la realizzazione di un percorso sopraelevato visitabile in totale sicurezza. Il camminamento attrezzato permetterà di accedere anche all’esterno della struttura, offrendo ai visitatori una prospettiva inedita sull’architettura e sui dettagli decorativi dell’edificio, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela del bene storico.

“La riqualificazione del Duomo Tonti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Non è soltanto un intervento strutturale, ma un investimento sulla memoria, sull’identità e sulle opportunità di sviluppo turistico della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Bonito.

L’incontro ha sancito la piena sinergia tra il Comune di Cerignola e la Regione Puglia, con l’obiettivo di trasformare il Duomo Tonti in un polo culturale dinamico capace di coniugare tutela, innovazione e attrattività. La presentazione del progetto segna l’avvio della fase operativa che punta a restituire alla città uno spazio rinnovato, aperto alla comunità e ai visitatori, nel segno della promozione culturale e della valorizzazione del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO