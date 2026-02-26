Chirurgia endoscopica ad alta complessità al “Tatarella”: salvata una paziente affetta da spina bifida

Un intervento di chirurgia urologica ad alta complessità è stato eseguito con successo presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola. L’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia ha trattato una paziente di 36 anni affetta da spina bifida, portatrice di un quadro clinico particolarmente delicato e stratificato nel tempo.

La donna presentava una marcata atrofia vescicale e, già in età pediatrica, era stata sottoposta a un intervento di cistoplastica di ampliamento mediante patch intestinale, una procedura indicata nei casi di grave disfunzione vescicale congenita. Proprio questa pregressa ricostruzione aveva contribuito a rendere il quadro urologico estremamente complesso, richiedendo una gestione altamente specialistica e una pianificazione operatoria accurata.

La paziente è giunta all’osservazione medica in condizioni di urgenza, a causa di una severa macroematuria associata ad anemizzazione. Un quadro che ha imposto un trattamento tempestivo. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di un voluminoso calcolo vescicale di circa cinque centimetri: dimensioni rilevanti non solo per la sede anatomica, ma soprattutto in relazione alla storia clinica e alla conformazione vescicale della paziente.

Di fronte a una situazione tanto delicata, l’équipe ha optato per un approccio mini-invasivo, procedendo alla frammentazione laser del calcolo mediante tecnologia ad olmio. Si tratta di una tecnica endoscopica avanzata che consente di disintegrare la formazione litiasica evitando la chirurgia a cielo aperto, con evidenti benefici in termini di riduzione del trauma chirurgico, dei rischi perioperatori e dei tempi di recupero post-operatorio.

Ulteriore elemento di complessità è stato rappresentato dalla storia allergologica della paziente, affetta da multiple allergie. Per questo motivo è stato predisposto un rigoroso percorso operatorio “latex free”, con l’utilizzo esclusivo di materiali privi di lattice al fine di prevenire possibili reazioni avverse intraoperatorie. Un’attenzione che testimonia l’importanza della personalizzazione del trattamento e della gestione integrata dei rischi.

L’intervento è stato eseguito senza complicazioni e non si sono verificati eventi inattesi. L’attività operatoria è stata coordinata dal Direttore della UOC di Urologia, Gennaro Annunziata, con il coinvolgimento del Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Dario Galante, e di un’équipe composta dai medici Leonardo Martino, Matteo Rubino, Giovanni Rubino, Pietro Dipasquale e dalle dottoresse Sabina Ruocco, Valentina Pillo e Rosa Reitani.

Il risultato ottenuto rappresenta un significativo esempio di chirurgia specialistica personalizzata, resa possibile dall’integrazione tra tecnologie di ultima generazione, pianificazione multidisciplinare e gestione anestesiologica mirata. La sinergia tra competenze urologiche e anestesiologiche, unita all’adozione di protocolli specifici per pazienti complessi, ha consentito di affrontare con successo un caso che, per storia clinica e condizioni generali, presentava un elevato grado di rischio.

L’intervento conferma l’elevato livello professionale raggiunto dalla UOC di Urologia del “Tatarella” nella gestione di pazienti con patologie congenite complesse e pregressi interventi ricostruttivi delle vie urinarie. Un risultato che rafforza il ruolo della struttura ospedaliera di ASL Foggia come punto di riferimento territoriale per la chirurgia urologica specialistica. Un caso clinico che dimostra come innovazione tecnologica, esperienza clinica e lavoro di squadra possano tradursi in risposte concrete anche nelle situazioni più complesse, garantendo sicurezza e qualità delle cure.