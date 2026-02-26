Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione cautelare presentata da S.I.R. Società Imprese Riunite S.r.l. contro il Comune di Manfredonia, nell’ambito del contenzioso amministrativo legato a un’ingiunzione di demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire. L’ordinanza della Sezione Settima, decisa in camera di consiglio il 24 febbraio 2026 e pubblicata il 25 febbraio 2026, mantiene quindi efficaci gli effetti della sentenza del Tar Puglia (n. 1405/2025 del 4 dicembre 2025) in questa fase del giudizio.

Il cuore della controversia, però, non riguarda la demolizione in sé. I giudici chiariscono che il punto contestato è l’aver indirizzato l’ingiunzione di procedere alla demolizione anche alla società ricorrente, e non esclusivamente ad altri eventuali soggetti coinvolti. È su questo profilo – e sulle responsabilità conseguenti – che si concentra l’impugnazione.

Secondo la prospettazione della società, richiamata nel provvedimento, nel fascicolo emergerebbe anche una questione sulla natura dell’area interessata, che l’appellante sostiene essere di proprietà pubblica. Ma, per il Consiglio di Stato, ciò non basta a giustificare una misura urgente capace di “congelare” gli effetti della sentenza di primo grado e, a cascata, dell’azione amministrativa comunale. Determinante è la valutazione del periculum in mora: i magistrati ritengono che le possibili conseguenze per S.I.R. abbiano natura soltanto patrimoniale e che, proprio per questo, siano eventualmente risarcibili all’esito della decisione di merito. Ne deriva l’assenza di un pericolo “effettivo” tale da imporre la sospensione.

A fronte di un’urgenza non riconosciuta, l’ordinanza sottolinea la prevalenza delle esigenze di interesse pubblico poste a fondamento del provvedimento comunale. Per questo la Sezione Settima respinge l’istanza cautelare e dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.

Sul piano pratico, la decisione mantiene in piedi – per ora – l’impianto dei provvedimenti comunali e della pronuncia del Tar. Per S.I.R. la partita non è chiusa: l’appello prosegue e sarà il giudizio di merito a stabilire in via definitiva se e in che misura l’ingiunzione possa essere rivolta anche alla società, anche alla luce delle contestazioni sulla titolarità dell’area.