Home // Cronaca // Gela, studente di 15 anni aggredito con un martello in classe: choc all’istituto Ettore Maiorana

VIOLENZA Gela, studente di 15 anni aggredito con un martello in classe: choc all’istituto Ettore Maiorana

Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti

Gela, studente di 15 anni aggredito con un martello in classe: choc all’istituto Ettore Maiorana

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un episodio di violenza scolastica ha scosso questa mattina l’istituto professionale “Ettore Maiorana” di Gela, in provincia di Caltanissetta. Uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola durante le lezioni.

Immediato l’intervento della Polizia di Stato e dei sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale locale. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che il giovane non sarebbe in gravi condizioni.

Al momento, le motivazioni alla base dell’aggressione non sono ancora chiare. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e capire come la lite tra i due studenti sia degenerata in violenza.

L’episodio ha lasciato sotto choc compagni e docenti, testimoni diretti della scena, e riapre il dibattito sul tema della sicurezza e della prevenzione della violenza nelle scuole. La comunità scolastica e i genitori chiedono ora risposte tempestive e misure concrete per evitare il ripetersi di simili eventi.

Le indagini della polizia proseguiranno nelle prossime ore per chiarire tutti i dettagli e valutare eventuali responsabilità penali del giovane aggressore.

Lo riporta Leggo.it

