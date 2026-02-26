Manfredonia. “100/100 Ponti dell’Educazione”: una comunità unita per accogliere i piccoli dall’Ucraina

Ed è proprio per questo che è arrivato il momento di dire la cosa più importante: parole di gratitudine a tutti coloro che sono diventati parte di una grande missione e hanno sostenuto l’arrivo dei bambini ucraini nell’ambito del progetto «100/100 Ponti dell’Educazione».

Un ringraziamento sincero e profondo a ciascuno di voi che ci è stato accanto in questi giorni indimenticabili.

Un sentito grazie all’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Domenico La Marca e dalla Vice Sindaca Cecilia Simone, persone dal cuore grande. Ho sentito il vostro sostegno non solo nelle parole ufficiali, ma anche nei gesti sinceri, negli sguardi calorosi e nella vostra autentica disponibilità. Non ci avete semplicemente accolti: avete abbracciato i bambini ucraini come fossero vostri, facendoci sentire parte della vostra comunità.

All’Associazione «Uniti per l’Ucraina» della città di Bari e alla sua presidente Oksana Rohova, per la cura, il sostegno nei momenti di sconforto e l’aiuto nell’organizzazione delle escursioni a Bari e allo zoo safari. Avete regalato ai bambini gioia, sorrisi e quei momenti preziosi in cui hanno potuto tornare a essere semplicemente bambini.

Al Vescovo di Manfredonia, Monsignor Franco Moscone, a Padre Vitalii e alle comunità parrocchiali di Manfredonia e Foggia, per il sostegno spirituale, la preghiera e la luce della fede. Nella vostra presenza si percepiva la speranza.

All’Istituto Sacro Cuore e alle Suore Discepole di Gesù Eucaristico. Avete aperto ai nostri bambini non solo le porte, ma anche i vostri cuori. Avete donato loro serenità lontano dalla propria terra, protezione e quel silenzio rassicurante in cui si può vivere senza paura.

Un grazie sincero all’Amministrazione comunale di Mattinata, che, insieme al Sindaco e al Vice Sindaco Paolo Valente, rappresenta con orgoglio la città, per la calorosa accoglienza e la vicinanza dimostrate. A Don Antonio Del Grosso, per la cordialità e l’accoglienza. All’associazione dei camminatori “Alènn”, per la meravigliosa passeggiata e per averci fatto scoprire i paesaggi incantevoli del vostro territorio. All’Azienda Agricola De Vita, per l’indimenticabile degustazione di formaggi e per l’attenzione premurosa con cui ci avete accolti.

Un ringraziamento speciale a Nadia Talamo e alla famiglia Balsamo, che hanno messo a disposizione la propria casa per ospitare bambini e insegnanti. Quello che avete fatto è molto più di un aiuto: è un gesto di profonda e autentica umanità.

Un grazie di cuore alle scuole della città di Manfredonia, in particolare all’Istituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano e all’I.C. Ungaretti Madre Teresa di Calcutta, per la calorosa accoglienza dei bambini ucraini e per aver organizzato la lezione sulla resilienza. Avete donato ai nostri bambini accoglienza, sostegno, abbracci sinceri e la certezza che il bene non conosce confini.

Al Bar Fiore dei Fratelli Bisceglia e al suo proprietario Michele Bisceglia, per la deliziosa colazione e per aver condiviso con noi un momento così speciale come il vostro compleanno. Al Bar 5 Sensi, per i croissant dolci dal sapore ancora più speciale. Al Panificio Chichino e al Panificio Bakery Gaetanella (via Delle Croce), per il pane fragrante e la pizza preparati con calore. Alla Trattoria Baracchio, per la comprensione e il sostegno dimostrati. All’Azienda Il Parco e al Sig. Raffaele Di Bari, per la mozzarella delicata, preparata con passione e amore.

Grazie alle famiglie italiane che sono state accanto a noi in questi giorni, abbracciando i nostri bambini con il cuore e creando un’autentica atmosfera di casa.

Agli organizzatori del Carnevale, per la gioia, la collaborazione e le risate felici dei bambini. Ai cittadini, per gli applausi, il sostegno e gli abbracci sinceri. Ai fotografi, per aver custodito emozioni che continueranno a scaldare i nostri cuori nel tempo. E a tutte le persone generose che hanno aiutato restando nell’anonimato: il vostro bene parla più forte di qualsiasi nome.

Questi dieci giorni sono stati, per i nostri bambini, un vero respiro di pace. Avete donato loro un cielo sereno, cura e senso di sicurezza.

E soprattutto avete donato loro qualcosa di ancora più prezioso: la certezza che il mondo non è indifferente, che esistono persone pronte a tendere la mano e ad aprire il cuore.

I bambini sono tornati a casa con gratitudine profonda e calore nell’anima.

Grazie per la luce che avete acceso nei loro cuori.

A cura della sig.ra Liuba Shynkarchuk, coordinatrice della regione Vinnytsia, e mediatore del progetto 100×100.

fotogallery (ph in allegato)