Manfredonia, bando ASE per operatori ecologici. Lettore: "Mancano scadenza e numero dei posti"

BANDO OPERATORE ECOLOGICI Manfredonia, bando ASE per operatori ecologici. Lettore: “Mancano scadenza e numero dei posti”

Un lettore segnala presunte criticità nell’avviso ASE per operatori ecologici pubblicato il 25 febbraio

Manfredonia, bando ASE per operatori ecologici. Lettore: “Mancano scadenza e numero dei posti”

Manfredonia, bando ASE per operatori ecologici. Lettore: “Mancano scadenza e numero dei posti”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Dopo la pubblicazione dell’avviso di selezione per addetto/a alla raccolta rifiuti per conto di ASE S.p.A., datato 25 febbraio 2026, arrivano in redazione le segnalazioni di alcuni cittadiniche evidenziano alcune presunte criticità nella comunicazione dell’annuncio.

L’avviso, diffuso per la ricerca di operatori ecologici/addetti alla raccolta dei rifiuti, specifica che la selezione è finalizzata a colmare “lacune operative per esigenze temporanee”. La figura individuata dovrebbe operare nel Comune di Manfredonia e nelle aree limitrofe, occupandosi di attività manuali di svuotamento dei bidoni a supporto degli autisti dei mezzi adibiti alla raccolta.

Tra i requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di primo grado; patente B in corso di validità; idoneità psicofisica alla mansione; predisposizione al lavoro fisico e all’aperto.

Previsto un contratto in somministrazione a tempo determinato, full time (38 ore settimanali), con sede di lavoro a Manfredonia.

Un lettore di StatoQuotidiano.it ha però sollevato tre punti che, a suo dire, meriterebbero un chiarimento:

  1. Non viene indicato il numero di candidati che si intendono selezionare.

  2. Non è specificata una data di scadenza entro cui presentare la domanda.

  3. Il link riportato nell’avviso rimanda alla pagina generale di registrazione del portale Attal Group e non all’annuncio specifico. Inoltre, effettuando una ricerca interna sul sito, l’annuncio non risulterebbe visibile.

Si tratta di aspetti che – secondo il lettore – potrebbero generare confusione tra gli aspiranti candidati, soprattutto in merito alle tempistiche e alle modalità effettive di partecipazione.

La chiarezza nei bandi e negli avvisi di selezione è un elemento fondamentale per garantire pari opportunità e corretta informazione. L’assenza di indicazioni precise su numero di posti disponibili e scadenza può infatti rendere difficile per i potenziali candidati comprendere l’urgenza o la portata della selezione. Resta ora da capire se si tratti di una selezione “a sportello”, aperta fino a copertura delle esigenze temporanee, oppure di un avviso con termini non esplicitati nella comunicazione pubblica.

StatoQuotidiano.it resta a disposizione per eventuali precisazioni da parte di ASE S.p.A. o di Attal Group S.p.A., società incaricata della ricerca del personale, al fine di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie. L’obiettivo è garantire massima trasparenza su opportunità lavorative che riguardano il territorio di Manfredonia e numerosi potenziali candidati.

LASCIA UN COMMENTO