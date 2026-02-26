Edizione n° 5989

BALLON D'ESSAI

26 Febbraio 2026 - ore  12:56

CALEMBOUR

26 Febbraio 2026 - ore  12:04

Manfredonia. Cuoco, aiuto cuoco, bagnini: ricerca personale. Ecco come candidarsi

MANFREDONIA PERSONALE Manfredonia. Cuoco, aiuto cuoco, bagnini: ricerca personale. Ecco come candidarsi

Si tratta di un’opportunità rivolta a candidati con esperienza nel settore della ristorazione, motivazione e capacità di lavorare in team

CUOCO CHEF

Fonte: ledifferenze

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico e della ristorazione a Siponto, in vista della stagione.

A Siponto, il ristorante Ultima Spiaggia è alla ricerca di personale di cucina. In particolare si cercano le seguenti figure professionali:

  • Cuoco

  • Aiuto cuoco

Si tratta di un’opportunità rivolta a candidati con esperienza nel settore della ristorazione, motivazione e capacità di lavorare in team, soprattutto in vista dell’intensificarsi delle attività stagionali.

Anche l’Hotel Apaneste, struttura ricettiva situata a Mattinata, ha avviato una selezione per diverse figure professionali. Nel dettaglio, l’hotel ricerca:

  • Cuoco

  • Aiuto cuoco

  • Manutentore

  • Bagnino

Le selezioni sono finalizzate al potenziamento dello staff in vista della prossima stagione turistica.

Per informazioni e candidature è possibile contattare direttamente l’Hotel Apaneste all’indirizzo email:
📩 info@hotelapeneste.it

Le offerte rappresentano un’interessante occasione per chi è alla ricerca di un impiego nel comparto turistico-alberghiero del territorio sipontino.

LASCIA UN COMMENTO