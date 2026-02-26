MANFREDONIA (FG) – Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico e della ristorazione a Siponto, in vista della stagione.
A Siponto, il ristorante Ultima Spiaggia è alla ricerca di personale di cucina. In particolare si cercano le seguenti figure professionali:
-
Cuoco
-
Aiuto cuoco
Si tratta di un’opportunità rivolta a candidati con esperienza nel settore della ristorazione, motivazione e capacità di lavorare in team, soprattutto in vista dell’intensificarsi delle attività stagionali.
Anche l’Hotel Apaneste, struttura ricettiva situata a Mattinata, ha avviato una selezione per diverse figure professionali. Nel dettaglio, l’hotel ricerca:
-
Cuoco
-
Aiuto cuoco
-
Manutentore
-
Bagnino
Le selezioni sono finalizzate al potenziamento dello staff in vista della prossima stagione turistica.
Per informazioni e candidature è possibile contattare direttamente l’Hotel Apaneste all’indirizzo email:
📩 info@hotelapeneste.it
Le offerte rappresentano un’interessante occasione per chi è alla ricerca di un impiego nel comparto turistico-alberghiero del territorio sipontino.