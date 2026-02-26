MANFREDONIA. Attimi di paura stamani in via Alessandro Volta, a Manfredonia, dove una donna è rimasta ferita dopo essere caduta dal primo piano di un’abitazione. Secondo le prime informazioni raccolte, la signora stava effettuando delle pulizie quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolata per poi cadere su un’autovettura parcheggiata lungo la strada sottostante.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Manfredonia Uno. La donna, da quanto si apprende, sarebbe rimasta cosciente dopo l’impatto ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Non sono ancora note le sue condizioni precise né eventuali conseguenze riportate nella caduta.

Seguiranno aggiornamenti.