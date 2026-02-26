E’ da un po’ di tempo che la nostra città – come tante altre sparse sul territorio nazionale – è stata interessata da fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti adolescenti coinvolti in risse o in forme di teppismo e di violenza urbana, legate anche all’ abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, senza dimenticare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che spesso si verificano nelle scuole e non solo. Come redazione, tempo fa ci siamo occupati del caso di alcuni minorenni che, per puro gioco, picchiarono a morte un clochard immigrato con una violenza gratuita. Di fronte a tutti questi fenomeni, molti, sia allora che oggi, si sono fermati per riflettere e chiedersi il perché di tutto questo. In quella circostanza, il nostro giornale decise di incontrare il Prof. Illiceto, che per tanti anni ha insegnato filosofia al Liceo classico di Manfredonia e alla Facoltà Teologica Pugliese di Bari. A lui che ha una lunga esperienza educativa alle spalle e che ha scritto numerosi libri sui temi della genitorialità, la famiglia, l’affettività, gli adolescenti, l’essere comunità, sulla morte e sul dolore, rivolgemmo alcune domande. Da tale confronto ne uscì la seguente intervista che abbiamo deciso di ripubblicare perché a ostro parere risulta ancora valida e ricca di spunti sui quali riflettere. L’intervista si divide in tre parti. Qui pubblichiamo la prima parte.

D – Prof., se diamo un’occhiata agli ultimi fatti di cronaca, viene spontaneo pensare che oggi pare che tutto sia permesso e che siamo ormai alla deriva. Lei che è un filosofo e anche un educatore che da tanti anni è a contatto con molti adolescenti e giovani, che cosa ne pensa e come valuta questi fatti?

R – Non è semplice rispondere a questa domanda. Questi fatti sono il risultato di processi complessi che spesso è difficile ricostruire in modo oggettivo, univoco ed esaustivo, senza che si corra il rischio di cadere in semplificazioni o in analisi riduttive. Questo perché, quando accadono queste cose, entrano in scena fattori legati sia alle storie e alle scelte personali di chi compie tali azioni, sia alle dinamiche sociali, culturali e ambientali sia macro che micro, come riteneva Bronfenbrenner, i quali ci condizionano direttamene o indirettamente, e che a loro volta vanno ricondotte ai modelli educativi dominanti e praticati, spesso in modo inconsapevole, in ambito familiare, scolastico e sociale.

D – Ma secondo Lei qual è il nodo di tutto ciò?

R- A voler essere proprio sintetici, la risposta sta in una espressione che Lei ha usato prima quando ha detto che “Tutto è permesso”. Questo significa che la vera questione è la capacità di gestire la propria libertà, che purtroppo ormai è fuori controllo. Infatti, oggi, domina un’idea sbagliata di libertà, intesa più come capriccio, perché posta sotto il principio attualmente egemone, che è il godimento a tutti i costi. Come dice lo psicanalista lacaniano, Massimo Realcati, oggi in giro c’è un nuovo imperativo categorico che è quello di “godere a tutti costi”. Ma questa è una forma delirante di libertà che non si ferma davanti a niente e a nessuno. È una libertà onnivora, predatoria, consumistica, ma anche mortale per sé e per gli altri.

D – E che cosa manca a questa libertà?

R – Vede, la libertà da sola non basta. Certamente è un grande valore, forse il più grande. Ma accanto ad essa ci vuole qualcosa che l’aiuti a non bruciarsi, a non implodere. Bisogna liberare la libertà dalla stessa libertà, affinché non si faccia del male. Ciò è possibile soltanto – come diceva quattrocento anni fa il grande filosofo e scienziato francese B. Pascal – ponendo un limite alla libertà. E questo si può fare solo attraverso l’esperienza della Legge. Solo così si può evitare quel cortocircuito della libertà che è secondo me alla base di tutti quegli atti di aggressività e di violenza gratuita a cui oggi assistiamo.

D – Quindi il problema è educativo? E poi, in che senso Lei fa cenno al ruolo della Legge?

R – È certamente educativo, ma non solo. È difficile educare la libertà ed educare alla libertà. Quando parlo della Legge non la intendo in senso legalistico o punitivo, ma in senso psicoanalitico. Vede la psicologia ci ha insegnato che per educare ci vogliono due cose: il Desiderio e la Legge. Il Desiderio rappresenta l’amore per la vita, il bisogno di essere accolti, la ricerca di protezione e di riconoscimento, il bisogno di essere amati, accettati e gratificati, come direbbe E. Fromm, per potersi fidare di se stessi, degli altri e di questo mondo. Il Desiderio rende il mondo abitabile e affidabile. È alla base delle nostre prime relazioni e dei nostri primi atti di amore. Ora, il Desiderio è rappresentato dalla figura della madre, che, come dice Recalcati in un suo bel libro, è la nostra prima soccorritrice, colei che, prendendosi cura di noi, pone un riparo al nostro nulla, colei che nella notte del nostro grido pone un riparo alla nostra fragilità. La Legge, invece, rappresenta il limite, o meglio la consapevolezza che non puoi avere tutto ciò che desideri. E la Legge è rappresentata dal padre, il cui ruolo è anche quello di distaccare il bambino dalla madre e successivamente da se stesso, dal proprio io.

D – Ma qual è in particolare la funzione della Legge? Sono le regole che si dovrebbero dare e che nessuno oggi più dà?

R – La Legge aiuta il bambino a capire che cosa è giusto fare e che cosa no. Non lo limita frustrandolo, ma lo limita aprendolo agli altri, facendogli capire che non esiste solo lui, ma anche gli altri, a cominciare dalla madre, poi i fratellini, i coetanei, la società, la città, cioè la realtà che non sempre corrisponde a ciò che gli piace. Capisce che il mondo non è più come il seno della madre che è sempre a sua disposizione. Fin dalla prima infanzia, la Legge – e con essa le regole – aiuta, il bambino prima e l’adolescente dopo, a uscire dal proprio narcisismo primario. Tramite la Legge l’adolescente si autolimita e si responsabilizza.

D – Si spieghi meglio.

Vede, la Legge aiuta il bambino a fare almeno quatto esperienze che determineranno in seguito la propria vita e le proprie scelte: in primo luogo, serve a dare un senso, perfino alle sue piccole rinunce che gradualmente deve imparare a fare anche a costo di soffrire; in secondo luogo, offre una direzione e una meta, grazie a cui il bambino non si perde di vista e mantiene il contatto con se stesso e con la realtà che lo circonda; in terzo luogo, mette ordine, stabilendo quelle giuste priorità e quelle giuste gerarchie tra ciò che vale di più e ciò che vale di meno; e, infine, offre al bambino una mappa per orientarsi nella complessità delle relazioni sia con gli altri che con se stesso. Insomma, come direbbe Freud, la Legge aiuta il bambino, futuro adolescente, a passare dal “principio del piacere” – dove al centro è il suo ego, e dove egli pensa che tutto il mondo, come diceva una vecchia pubblicità della Vodafone, giri intorno a lui – al “principio della realtà”, rispetto a cui egli comincia invece a percepirsi non più come un assoluto, a cui tutto è dovuto, ma come una variabile che deve imparare a tenere conto anche degli altri.

D – Quindi questo passaggio è importante e avviene già nell’infanzia?

R – Assolutamente sì. Senza questo passaggio non si cresce. Purtroppo, però, oggi questo passaggio avviene sempre meno a causa di genitori spesso troppo iperprotettivi e iperpermissivi. Ma soprattutto perché tale passaggio provoca nel bambino una esperienza fortemente dolorosa, specie quando scopre che la madre – oggetto del suo desiderio primario – non è più sua. Ma le madri di oggi difficilmente accettano che il proprio figlio soffra, e allora tendono a ritardare e a protrarre sempre più nel tempo questa esperienza dolorosa. Solo che, nel frattempo, il bambino, ormai adolescente, si trova cresciuto con l’idea malsana che il mondo, con il quale ha identificato la madre, sia “suo”, e che pertanto si sente autorizzato a prenderselo in tutti i modi possibili, appunto senza alcun tipo di limite, anche con la forza se è necessario. Ed è proprio questa la situazione di molti adolescenti di oggi!

D – Volendo fare una prima conclusione in questa prima parte dell’intervista, prof., cosa ci può suggerire su quanto ha detto?

R – Una prima conclusione riguarda il principio, incontrovertibile, secondo cui – citando Freud – senza il passaggio dal “principio del piacere” al “principio della realtà” non si cresce. La seconda conclusione è che un genitore educa davvero non tanto quando evita al figlio l’esperienza del dolore, che tale passaggio purtroppo provoca, ma quando, al contrario, lo prepara ad affrontarlo, aiutandolo a elaborare il primo lutto della vita, che è la perdita della madre, intesa in modo infantile come “oggetto” del proprio piacere (psichico), oggetto del primo grande desiderio della vita. Terza conclusione è che un genitore che evita al figlio il dolore – cosa peraltro impossibile perché ci sono dolori più grandi di noi che non possiamo evitare – in fondo condanna quel figlio a un dolore ancora più grande: quello che, quando verrà il dolore – perché il dolore prima o poi viene e viene per tutti – non saprà affrontarlo, e cercherà sempre qualcuno da far soffrire al posto suo. Quarta e ultima conclusione, questo passaggio non solo ci fa crescere, ma ci fa fare, forse, la scoperta più importante della nostra vita: la scoperta dell’altro come altro e non come semplice proiezione del nostro io. Ma questo il bambino deve cominciare a farlo con la madre, non più vista come parte del proprio sé narcisistico, ma come altra da sé. Questo riconoscimento è dolorosissimo sia per il bambino sia per la madre. Ecco perché avviene solo con l’aiuto del padre, quando costui c’è e funziona come adulto significativo, il quale, con la Legge, separa la madre dal bambino e il bambino dalla madre. Così facendo, il padre aiuta sia la madre sia suo figlio, ma oggi questo avviene sempre più di rado, perché i padri sono in crisi. O meglio, la figura del padre si è indebolita, è evaporata, per cui, come molti studi hanno sottolineato, ormai siamo in una società senza padri.

D- Insomma padre e madre sono due figure essenziali?

R – Assolutamente si. La madre fa da “scudo”, in quanto è chiamata ad accogliere, proteggere, rassicurare, includere, riconoscere. Il padre invece funge da “arco”, perché è colui che deve lanciare il figlio fuori di casa, nel mondo. La madre tende a trattenere, mentre il padre è colui che deve dare al figlio il permesso di andare via, di diventare autonomo. Di cominciare a camminare con le proprie gambe, lottando e soffrendo, ma anche elaborando strategie di adattamento e di orientamento. Se questi due ruoli non funzionano, è chiaro che poi, nell’adolescenza, tutti i nodi irrisolti nell’infanzia vengono al pettine, e il figlio, da essere un dono o una risorsa, diventa solo un problema inestricabile e difficile da gestire.

D – Quindi molto dipende dai genitori?

R – La prima cosa da ribadire è che, paradossalmente, i genitori sono certamene importanti e indispensabili, ma non sono tutto. In una società complessa come la nostra, dove si è avuto lo scollamento tra i tre grembi educativi fondamentali (scuola, famiglia e territorio) nessuno può più educare da solo. Ci vogliono nuove alleanze educative tra questi tre ambiti educativi, che invece oggi camminano isolatamente e, a volte, anche contrapponendosi. La seconda cosa che bisogna dire è che la genitorialità è andata in crisi da quando, a causa di un processo che è cominciato qualche decennio fa, come ho sottolineato già prima, la figura del padre è come “evaporata”. La novità è che, negli ultimi anni, ad essa, purtroppo, si è aggiunta anche la crisi della figura materna. Ed è chiaro che, senza madri e senza padri i figli non solo non crescono, ma ancora più diventano facili prede dei nuovi poteri che oggi dominano nel mondo complesso del web e dei social, come ad es. gli influencer e gli youtuber. E qui il cerchio si chiude! Anzi si apre, per essere affrontato in modo critico e serio, chiamando in causa analisi molto più complesse che prendano ad esame il variegato mondo dell’infosfera, come lo ha definito il filosofo sudcoreano Byng Chul Han, e di cui ho scritto sul vostro network una recensione tempo fa.

(Fine prima parte della intervista)

