Manfredonia, Marasco ripropone l’interrogazione sull’Hub Terminal Bus: “Infrastruttura di vitale importanza per la città”

MANFREDONIA – Torna al centro del dibattito politico cittadino la questione della realizzazione di un hub terminal bus a Manfredonia. Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo del Misto, ha formalmente riproposto un’interrogazione indirizzata al Prefetto di Foggia, al Sindaco di Manfredonia, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e alla Comandante della Polizia Locale.

Nella comunicazione, inviata tramite PEC, Marasco sottolinea come la città sia ancora priva di un terminal dedicato al trasporto su gomma, definendo tale infrastruttura “di vitale importanza” per il presente e il futuro della mobilità urbana.

Secondo il consigliere, un hub terminal bus rappresenterebbe un nodo strategico capace di integrare diverse modalità di trasporto – autobus, treni, biciclette e altri sistemi di mobilità – facilitando gli spostamenti sia all’interno della città sia verso l’esterno.

Tra i benefici evidenziati: miglioramento dell’accessibilità ai quartieri; riduzione della congestione del traffico; maggiore sicurezza urbana; promozione della sostenibilità ambientale; inclusione sociale ed equità nei servizi di mobilità; contributo al miglioramento della salute pubblica.

“Gli hub di mobilità – si legge nell’interrogazione – non solo collegano le persone alle stazioni di transito, ma le aiutano a raggiungere altri luoghi in cui desiderano recarsi, rendendo gli spostamenti più semplici, comodi e convenienti”.

Marasco richiama inoltre la necessità di una pianificazione lungimirante, capace di rispondere alle esigenze attuali senza trascurare quelle future, nell’ottica di costruire una comunità “funzionale, vivibile ed equa”.

Nel documento vengono indicate cinque ipotesi localizzative per la realizzazione dell’hub: Area adiacente alla Capitaneria di Porto, nell’ampio parcheggio del mercato ittico in Lungomare Nazario Sauro; Parcheggio alle spalle del Centro Cesarano, in prossimità della Stazione Campagna; All’interno della Stazione Campagna (Piazza della Libertà), con riqualificazione dell’area attraverso l’eliminazione dei binari non utilizzati; Zona Stazione Manfredonia Ovest; Qualsiasi altra area ritenuta idonea dall’Amministrazione, purché si proceda concretamente alla realizzazione dell’opera.

Il consigliere sollecita una risposta orale in Consiglio Comunale, seguita da riscontro scritto, ricordando che una precedente richiesta – protocollata il 5 giugno 2025 (n. 29758) – non avrebbe ricevuto risposta formale.

La questione si inserisce in un più ampio dibattito sulla mobilità urbana e sul ruolo infrastrutturale di Manfredonia nel contesto provinciale e regionale. In un’epoca in cui le politiche europee e nazionali puntano con decisione sulla mobilità sostenibile e sull’integrazione dei sistemi di trasporto, l’assenza di un terminal strutturato rappresenta, secondo il proponente, un limite allo sviluppo del territorio. Resta ora da vedere quale sarà la posizione dell’Amministrazione comunale e se il tema approderà formalmente in aula consiliare nelle prossime sedute.