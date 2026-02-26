Edizione n° 5989

27 Febbraio 2026 - ore  09:09

26 Febbraio 2026 - ore  12:04

Manfredonia, rimosse oltre 40 carcasse di auto rubate a Borgo Mezzanone: operazione congiunta di CIVILIS e Pl

MANFREDONIA AUTO Manfredonia, rimosse oltre 40 carcasse di auto rubate a Borgo Mezzanone: operazione congiunta di CIVILIS e Pl

Intervento sull’ex pista militare E.F.: sicurezza, tutela ambientale e prevenzione dei reati al centro dell’azione coordinata dalle autorità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 26 febbraio 2026 – È in corso da questa mattina un’importante operazione di bonifica nell’area dell’ex pista militare E.F. di Borgo Mezzanone, dove oltre 40 carcasse di auto nuove, rubate, cannibalizzate e successivamente incendiate, vengono rimosse grazie a un intervento congiunto degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili del Corpo Volontari CIVILIS di Manfredonia, della Polizia Locale e dei carri attrezzi della custodia giudiziaria Manzella.

L’area, già nota per criticità ambientali e situazioni di degrado, era divenuta nel tempo un deposito a cielo aperto di veicoli oggetto di furto e smembramento. Le carcasse, abbandonate dopo essere state private delle parti meccaniche e tecnologiche di valore, rappresentavano un grave pericolo sotto diversi profili.

Le auto incendiate e abbandonate costituivano un rischio concreto per le persone che vivono e frequentano la zona, compresi i residenti dell’area del cosiddetto “ghetto”, oltre che per gli animali presenti. Lamiere contorte, vetri infranti, componenti taglienti e materiali combusti esponevano chiunque si avvicinasse a possibili ferite e incidenti. Non meno grave l’aspetto ambientale. Le carcasse di veicoli rilasciano nel terreno sostanze altamente inquinanti, tra cui oli esausti, residui di carburante, liquidi refrigeranti e metalli pesanti. Elementi che, nel tempo, possono contaminare il suolo e raggiungere le falde acquifere, con conseguenze rilevanti per l’ecosistema e la salute pubblica.

L’intervento odierno si inserisce in un più ampio percorso di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti speciali e alla gestione criminale dei veicoli rubati.

La bonifica dell’area rappresenta anche un segnale forte sul piano della legalità. La presenza di carcasse di auto favorisce infatti ulteriori attività illecite, come il traffico di parti di ricambio di provenienza furtiva e lo smaltimento illegale di rifiuti. Rimuovere questi relitti significa interrompere una filiera criminale che danneggia il territorio e l’economia legale. “Questa operazione – ha dichiarato Giuseppe Marasco, Comandante del Corpo Volontari CIVILIS – è il risultato di un lavoro di monitoraggio costante del territorio e di una sinergia concreta tra volontari, Polizia Locale e custodia giudiziaria. Non possiamo permettere che aree già fragili diventino discariche abusive o luoghi di impunità. La tutela dell’ambiente è tutela della salute e della dignità del nostro territorio.”

L’intervento di oggi rappresenta un passo significativo verso il ripristino della legalità e della sicurezza in un’area che da tempo richiede attenzione e azioni concrete. Le operazioni di rimozione e smaltimento proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni ambientali del sito.

