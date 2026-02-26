Manfredonia, stop alla velocità nelle ore notturne: dossi e limite a 30 km/h in via dei Veneziani e via dei Gelsi

MANFREDONIA – Dossi artificiali e limite di velocità ridotto: il Comune interviene su due strade cittadine dopo “numerose segnalazioni” dei residenti che hanno denunciato situazioni di pericolo legate all’eccessiva velocità dei veicoli, in particolare nelle ore notturne. Con ordinanza n. 47 del 25 febbraio 2026, la dirigente ad interim del Settore di Staff II, Maria Sipontina Ciuffreda, dispone una serie di misure di moderazione del traffico in via dei Veneziani e in via dei Gelsi, a tutela della sicurezza stradale e dei pedoni.

Il provvedimento nasce da sopralluoghi congiunti condotti da personale del Comando di Polizia Locale e dall’Ufficio Manutenzione, che avrebbero riscontrato sul posto la criticità segnalata. L’ordinanza richiama le norme del Codice della Strada sulla segnaletica complementare e, in particolare, la disposizione che consente l’adozione di dossi artificiali su strade con limite pari o inferiore a 50 km/h, purché opportunamente evidenziati con zebrature e presegnalati con segnaletica verticale.

La misura più significativa riguarda via dei Veneziani: il limite di velocità vigente viene modificato e fissato a 30 km/h. Oltre alla riduzione del limite, l’atto ordina la posa di tre serie di dossi artificiali in gomma (altezza 5 cm) nel tratto compreso tra via Barletta e via Gargano. L’obiettivo è chiaro: indurre un rallentamento effettivo della marcia in un punto in cui, secondo le segnalazioni, le condizioni di velocità rendono più alto il rischio, soprattutto di notte quando la percezione del pericolo può diminuire e i flussi possono diventare più “aggressivi”.

In via dei Gelsi, invece, viene disposto il posizionamento di una serie di dossi artificiali in gomma (sempre 5 cm) nei pressi del civico 13. Anche qui la logica è quella della prevenzione: intervenire con dispositivi fisici che rendano difficile mantenere andature elevate, e che costringano l’automobilista a prestare attenzione alla nuova configurazione della strada.

L’ordinanza specifica che tutti i veicoli in transito dovranno attenersi alla nuova segnaletica e ai limiti imposti. Viene inoltre chiarito che sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con quanto stabilito, così da evitare sovrapposizioni normative e incertezze applicative. L’esecuzione materiale dell’ordinanza viene demandata al servizio manutenzione, mentre il controllo e l’applicazione sono affidati agli organi di Polizia Stradale indicati dall’articolo 12 del Codice della Strada.

Il messaggio dell’amministrazione è quello di una risposta diretta a un’esigenza di sicurezza percepita e reiterata dai cittadini. I dossi, per loro natura, sono strumenti che incidono in modo immediato sui comportamenti di guida: non si limitano a “suggerire” prudenza, ma la impongono, riducendo l’energia cinetica dei veicoli e, di conseguenza, la gravità potenziale degli incidenti. La riduzione a 30 km/h in via dei Veneziani va nella stessa direzione, definendo un profilo di strada più compatibile con un contesto urbano abitato e con la presenza di pedoni.

Come previsto dalla normativa, l’ordinanza indica anche le tutele per i destinatari: è ammesso ricorso entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada.