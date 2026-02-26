Edizione n° 5988

Home // Prima pagina // Maxi frode fiscale da 35 milioni, 18 indagati tra Sicilia e Nord Italia

Maxi frode fiscale da 35 milioni, 18 indagati tra Sicilia e Nord Italia

Una presunta frode fiscale da oltre 35 milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento

Maxi frode fiscale da 35 milioni, 18 indagati tra Sicilia e Nord Italia

Maxi frode fiscale da 35 milioni - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Prima pagina //

Una presunta frode fiscale da oltre 35 milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento al termine di un’articolata indagine che avrebbe coinvolto più di 200 imprese distribuite in sei regioni italiane: Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia.

Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca con il supporto dell’Arma territoriale dei carabinieri, ci sarebbe un sistema basato sull’emissione di oltre 2.000 fatture false da parte di sette società “cartiere”, formalmente intestate a prestanome e di fatto inesistenti.

Complessivamente risultano 18 persone e 13 società indagate, a vario titolo, per frode fiscale e omessa dichiarazione.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la presunta organizzazione sarebbe stata guidata da un uomo di Agrigento, ritenuto il regista dell’intero meccanismo. L’indagato avrebbe trattenuto l’Iva relativa alle fatture fittizie, applicando inoltre una commissione variabile tra il 5% e il 14% sugli importi indicati nei documenti fiscali. Nei suoi confronti è stata contestata anche l’accusa di autoriciclaggio, per aver reinvestito parte dei proventi illeciti in un’attività imprenditoriale nel Nord Italia.

Durante una perquisizione sono stati sequestrati 305 mila euro in contanti, di cui 225 mila suddivisi in mazzette, etichettate e conservate in sacchetti sottovuoto, nascoste in un’intercapedine sotto una scala.

L’indagato ha già avanzato richiesta di patteggiamento, subordinata alla confisca di beni per un valore complessivo di circa tre milioni di euro, attualmente sottoposti a sequestro.

Parallelamente, i finanzieri di Sciacca hanno avviato verifiche fiscali mirate nei confronti di sei società coinvolte, segnalando inoltre ai reparti competenti delle Fiamme Gialle le imprese che avrebbero utilizzato le fatture false, per la contestazione delle relative violazioni tributarie.

Lo riporta ansa.it.

