Home // Cerignola // “Pomodoro Revolution”, il Comune autorizza l’anticipazione di cassa: 99mila euro per saldi e certificazione APE

CERIGNOLA POMODORO REVOLUTION “Pomodoro Revolution”, il Comune autorizza l’anticipazione di cassa: 99mila euro per saldi e certificazione APE

Un’anticipazione di cassa per evitare rallentamenti nei pagamenti e garantire la regolarità della rendicontazione

Pomodoro, Serafini (ANICAV): "Campagna particolarmente lunga e complessa"

Campagna pomodoro - ANICAV

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cerignola // Il Duomo //

Un’anticipazione di cassa per evitare rallentamenti nei pagamenti e garantire la regolarità della rendicontazione. È la scelta contenuta nella delibera con cui la Giunta comunale di Cerignola, il 20 febbraio 2026, ha autorizzato l’ente a disporre un’anticipazione in conto finanziamento pari a 99.126,07 euro per il progetto “Pomodoro Revolution”, legato alla valorizzazione di beni confiscati alle mafie.

Il provvedimento riguarda due voci principali: il saldo per la fornitura e posa in opera di macchinari destinati alla produzione di conserve e alla lavorazione del pomodoro e il pagamento della certificazione APE post opera, necessaria per la chiusura dell’intervento. Nel dettaglio, la delibera quantifica 1.693,19 euro (Iva inclusa) per il professionista incaricato della certificazione energetica e 97.432,88 euro per la ditta incaricata dei macchinari, per un totale che porta alla cifra complessiva autorizzata.

Il progetto ha alle spalle una storia amministrativa iniziata con l’avviso pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nel 2021, nell’ambito del PNRR, e con la candidatura presentata dal Comune. Nel tempo, l’intervento è passato attraverso approvazioni progettuali e affidamenti: dalla progettazione esecutiva alla direzione lavori, fino all’aggiudicazione dei lavori e, successivamente, all’affidamento della fornitura dei macchinari.

Nel testo viene anche richiamato un passaggio cruciale del percorso nazionale ed europeo: la revisione del PNRR disposta dall’ECOFIN nel dicembre 2023, che ha comportato lo spostamento del finanziamento su un fondo dedicato alla valorizzazione dei beni confiscati per investimenti non più coperti dalle risorse originarie.  L’urgenza, però, è tutta nella gestione contabile: il Comune spiega che le risorse per il pagamento sono previste in bilancio, ma non ancora disponibili in cassa. Da qui la necessità di anticipare liquidità per rispettare le scadenze, evitare ritardi nei pagamenti e, soprattutto, non compromettere la rendicontazione sulla piattaforma telematica dedicata, elemento essenziale per la tracciabilità e la regolarità amministrativa dell’operazione. 

