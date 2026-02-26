Edizione n° 5988

Home // Foggia // Referendum giustizia, a Foggia incontro pubblico per il NO alla riforma

REFERENDUM FOGGIA Referendum giustizia, a Foggia incontro pubblico per il NO alla riforma

Incontro promosso dalla Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Foggia in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 18, nella sede provinciale dell’ARCI in via della Repubblica 54, un incontro promosso dalla Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Foggia in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Ad aprire e coordinare i lavori sarà Michele Del Sordo, segretario provinciale del partito. Interverranno Domenico Rizzi, presidente del Comitato provinciale ARCI, l’avvocato Domenico Carcone e il giurista ed ex parlamentare Giovanni Russo Spena.

L’iniziativa punta a illustrare le ragioni del NO alla cosiddetta “Riforma Nordio”, affrontando il tema sia sotto il profilo tecnico sia da un punto di vista politico più ampio. Secondo gli organizzatori, il referendum rappresenta solo una parte di un progetto più esteso con cui l’attuale maggioranza di governo intenderebbe intervenire sull’assetto istituzionale del Paese.

Referendum giustizia, a Foggia incontro pubblico per il NO alla riforma

Nel dibattito si discuterà anche di magistratura, autonomia differenziata e premierato, ritenuti nodi centrali di un processo di revisione che, secondo i promotori, rischierebbe di incidere sugli equilibri previsti dalla Costituzione.

L’obiettivo dichiarato è mobilitare i cittadini e promuovere una partecipazione consapevole al voto, contrastando, attraverso gli strumenti democratici, ogni ipotesi di modifica dell’impianto costituzionale.

LASCIA UN COMMENTO