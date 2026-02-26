FOGGIA – Un momento di approfondimento e confronto pubblico in vista del Referendum sulla Giustizia. È in programma martedì 3 marzo 2026, alle ore 18.30, presso il Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia, l’incontro dal titolo “Le ragioni del NO”, promosso dai Giovani Democratici del Partito Democratico della Capitanata.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e dibattito sui temi al centro del voto referendario, attraverso il contributo di rappresentanti del mondo istituzionale, giuridico, associativo e politico. Un appuntamento pensato per approfondire contenuti e implicazioni della consultazione referendaria, andando oltre gli slogan e favorendo un’analisi nel merito delle questioni.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti introduttivi di Alessandro Fiore, segretario cittadino dei Giovani Democratici di Foggia, e di Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del Pd Capitanata.

Seguiranno gli interventi tecnici di Giuseppe Mongelli, magistrato in servizio presso la Procura di Foggia; Gianpaolo Impagnatiello, professore di Procedura Civile all’Università di Foggia; Michele Galante, presidente dell’ANPI; e Domenico Rizzi, presidente di ARCI Foggia. A moderare il confronto sarà Stefano Pastucci, praticante avvocato.

Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia.

«Con questo incontro vogliamo offrire ai cittadini uno spazio serio di approfondimento e confronto, lontano dagli slogan e vicino ai contenuti – dichiara Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del Pd Capitanata –. Il referendum sulla giustizia tocca temi delicati e centrali per la tenuta democratica del Paese: per questo riteniamo fondamentale spiegare con chiarezza le ragioni del NO, ascoltando competenze, sensibilità diverse e il punto di vista di chi ogni giorno vive e conosce il sistema della giustizia».

Il Partito Democratico della Capitanata invita iscritti, simpatizzanti, associazioni e cittadini a partecipare a quello che viene presentato come un momento di approfondimento collettivo e di partecipazione democratica.