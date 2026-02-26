Edizione n° 5989

BALLON D'ESSAI

26 Febbraio 2026 - ore  12:56

CALEMBOUR

26 Febbraio 2026 - ore  12:04

Home // Foggia // Rione Martucci, il Comune chiarisce: "Nessun finanziamento perso, la rigenerazione urbana procede"

FOCUS RIONE MARTUCCI Rione Martucci, il Comune chiarisce: “Nessun finanziamento perso, la rigenerazione urbana procede”

Il passaggio dal PNRR al PNC non comporta alcuna riduzione dei fondi né il definanziamento dell’opera

Rione Martucci, il Comune chiarisce: “Nessun finanziamento perso, la rigenerazione urbana procede”

galasso- Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

In merito alle preoccupazioni espresse dal Comitato di Quartiere Rione Martucci e alle notizie circolate sulla stampa locale, l’Amministrazione comunale di Foggia interviene per fare chiarezza sullo stato degli interventi di rigenerazione urbana.

Come confermato dalla dirigente dell’Area 9 – OO.PP. PNRR, Irene Licari, il progetto, inizialmente finanziato nell’ambito del PNRR, è stato integralmente trasferito su fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC). L’intero importo di 6,16 milioni di euro resta coperto al 100%, in linea con il Decreto ministeriale del 3 marzo 2025. Il passaggio dal PNRR al PNC non comporta alcuna riduzione dei fondi né il definanziamento dell’opera: cambia solo la tempistica, con scadenza fissata al 31 dicembre 2027, superando i vincoli più rigidi imposti dal programma europeo. Per questo motivo il progetto non compare nell’ultimo report sullo stato di avanzamento del PNRR, pur restando confermato nella programmazione comunale.

L’assessore all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Giuseppe Galasso, sottolinea: “Il Rione Martucci non perde un euro e non esce dalla programmazione della città. Il passaggio al PNC è un atto ministeriale che non incide sulla nostra volontà di realizzare l’intervento, ma ne facilita l’esecuzione entro tempi più adeguati e calibrati alle esigenze del progetto. Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti e per questo abbiamo rafforzato il dialogo con il quartiere, incontrandoli lo scorso novembre e proseguendo gli incontri nei prossimi mesi, garantendo trasparenza sui procedimenti e le tempistiche”.

Sul piano tecnico, in questa fase sono in corso verifiche progettuali per valutare le osservazioni del Comitato e per assicurare opere coerenti con le esigenze del quartiere. Particolare attenzione è dedicata alla risoluzione delle criticità legate al recapito finale della nuova rete di fognatura bianca, intervento principale del progetto.

Completano il piano di rigenerazione:

  • la riqualificazione di Piazza Daloiso;
  • la sistemazione di strade e marciapiedi del quartiere;
  • la ristrutturazione della palestra dell’Istituto Manzoni con annesso Centro Integrato di Quartiere;
  • la realizzazione di una area dog e di una piccola Area Mercatale.

L’amministrazione ribadisce che la rigenerazione urbana non è uno slogan, ma un impegno concreto, attuato attraverso progettazioni partecipate e attente, che rispondono ai bisogni della comunità e trovano pieno gradimento da parte dei residenti.

Questa fase di confronto e aggiornamento costante conferma la volontà del Comune di garantire trasparenza, partecipazione e attenzione alle specificità del quartiere, proseguendo senza ritardi il percorso di riqualificazione del Rione Martucci.

LASCIA UN COMMENTO