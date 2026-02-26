Edizione n° 5989

Home // Cronaca // San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo primo ospedale del Sud secondo Newsweek

CASA SOLLIEVO San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo primo ospedale del Sud secondo Newsweek

A decretarlo è la classifica internazionale stilata dalla rivista americana Newsweek sui migliori ospedali del mondo

San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo primo ospedale del Sud secondo Newsweek

Casa Sollievo della Sofferenza - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si conferma per il settimo anno consecutivo il primo ospedale del Mezzogiorno d’Italia. A decretarlo è la classifica internazionale stilata dalla rivista americana Newsweek sui migliori ospedali del mondo.

A livello nazionale, l’ospedale si posiziona al 36° posto su 133 strutture censite. Negli ultimi tre anni, i pazienti provenienti dalla regione sono aumentati del 14%, segnale di una crescente fiducia nei servizi offerti. In ambito oncologico, Casa Sollievo della Sofferenza accoglie ogni anno circa 9.000 pazienti, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento nella sanità pugliese e meridionale.

Lo riporta telenorba.it.

