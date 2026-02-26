Edizione n° 5989

BALLON D'ESSAI

26 Febbraio 2026 - ore  12:56

CALEMBOUR

26 Febbraio 2026 - ore  12:04

San Giovanni Rotondo, esposto su un pagamento da oltre 400mila euro: ombre sulla procedura e sui controlli

SAN GIOVANNI ROTONDO ESPOSTO San Giovanni Rotondo, esposto su un pagamento da oltre 400mila euro: ombre sulla procedura e sui controlli

La vicenda, messa nero su bianco in un documento protocollato nei giorni scorsi, solleva interrogativi sulla correttezza della procedura adottata

San Giovanni Rotondo, nasce Cuore Civico: una nuova lista civica per le elezioni 2026

Comune di San Giovanni Rotondo - Fonte Immagine: egov.hseweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca

Un pagamento di oltre 427mila euro effettuato dal Comune di San Giovanni Rotondo in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativo a presunti debiti IVA, è finito al centro di un esposto indirizzato alle autorità competenti. E’ quanto comunicato da un privato.

La vicenda, messa nero su bianco in un documento protocollato nei giorni scorsi, solleva interrogativi sulla correttezza della procedura adottata dall’area finanziaria dell’Ente e sull’eventuale mancato coinvolgimento del Consiglio comunale.

Secondo quanto ricostruito nell’atto, il pagamento sarebbe stato disposto nel novembre 2023 attraverso provvedimento del Dirigente dell’area finanziaria, dott. Nicola D’Elia. Tuttavia, trattandosi – sempre stando a quanto evidenziato – di un debito fuori bilancio, sarebbe stata necessaria una preventiva deliberazione consiliare ai sensi dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali. Deliberazione che, allo stato degli atti richiamati, non risulterebbe adottata.

Nel 2024 il Segretario generale avrebbe formalmente chiesto chiarimenti, trasmettendo le comunicazioni anche agli organi di governo dell’ente e al Collegio dei revisori. In una successiva nota sarebbe stata contestata l’omessa attivazione della procedura consiliare e gli atti sarebbero stati inviati alla Procura della Corte dei Conti. Viene inoltre evidenziata l’assenza – sempre secondo quanto riportato nell’esposto – di iniziative difensive preventive e una presunta mancata piena evidenza della vicenda nei documenti contabili.

L’esposto chiede ora di accertare la legittimità del pagamento, verificare l’eventuale sussistenza di danno erariale e valutare possibili responsabilità amministrativo-contabili, oltre a fare luce sul ruolo degli organi politici e di controllo interno.

In attesa della nuova amministrazione comunale, la città prova a guardare al futuro con l’auspicio di una stagione finalmente prospera, responsabile e trasparente.

