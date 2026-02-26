Edizione n° 5988

BALLON D'ESSAI

25 Febbraio 2026 - ore  12:27

CALEMBOUR

25 Febbraio 2026 - ore  12:03

Home // Attualità // Schettini replica alle accuse social: “Mai costretto studenti, parole fraintese”

SCHETTINI ACCUSE Schettini replica alle accuse social: “Mai costretto studenti, parole fraintese”

Le critiche sono nate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate nel podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli

Schettini replica alle accuse social: “Mai costretto studenti, parole fraintese”

Vincenzo Schettini al BSMT - lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Attualità //

Dopo le polemiche esplose sui social, Vincenzo Schettini interviene pubblicamente per chiarire la propria posizione. Il professore pugliese di fisica, noto anche come divulgatore online con il progetto La Fisica che ci Piace, respinge le accuse secondo cui avrebbe chiesto agli studenti visualizzazioni in cambio di voti più alti.

Le critiche sono nate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate nel podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. In rete, anonimi ex studenti lo hanno accusato di aver “costretto” la classe a seguire le sue dirette online.

“Se avessi davvero obbligato i miei studenti, con l’attenzione che oggi i genitori riservano alla scuola, sarebbe arrivata una segnalazione”, afferma il docente, sottolineando che in tutti questi anni non è mai pervenuto alcun richiamo ufficiale nei suoi confronti, ma soltanto apprezzamenti e attestati di stima. “Anche in questi giorni ho ricevuto tantissime manifestazioni di affetto. Quando sono uscito da scuola, i ragazzi erano lì ad applaudirmi”.

Schettini ammette che l’espressione utilizzata durante l’intervista possa essere stata infelice. “Credo siano stati fraintesi un termine e il tono. Quando ho detto che ‘costringevo’ i miei studenti, parlavo in modo ironico. Non ho mai obbligato nessuno”, precisa, attribuendo le polemiche a un’interpretazione letterale delle sue parole.

Dal canto suo, l’Ufficio scolastico regionale non avrebbe ricevuto segnalazioni formali sulla vicenda. Il docente ribadisce che la sua attività didattica è sempre stata trasparente e sotto gli occhi di istituzioni e Ministero, e annuncia di essersi rivolto a legali per valutare eventuali azioni contro chi diffonde informazioni ritenute false.

Nonostante le critiche, Schettini guarda avanti e assicura che tornerà presto online con nuovi contenuti. “Questa storia mi ha fatto venire altre idee”, conclude.

Lo riporta ansa.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

