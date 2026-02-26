SERRACAPRIOLA (FG) – Il Consiglio comunale di Serracapriola è stato sospeso con effetto immediato. Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Foggia, Giovanni Paolo Grieco, che ha contestualmente nominato il viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano Commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente.

La decisione arriva a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco Giuseppe D’Onofrio lo scorso 5 febbraio, divenute irrevocabili dopo il decorso dei 20 giorni previsti dalla normativa. Il Commissario prefettizio eserciterà le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale fino alle prossime elezioni amministrative, già fissate per il 24 e 25 maggio. Il decreto prefettizio segna dunque l’avvio della fase commissariale che accompagnerà il Comune fino al ritorno alle urne, garantendo la continuità amministrativa e la gestione ordinaria dell’ente.