Edizione n° 5989

BALLON D'ESSAI

GRATTA E VINCI // Compra ‘Gratta e Vinci’ da 5 euro e si porta a casa mezzo milione
26 Febbraio 2026 - ore  12:56

CALEMBOUR

VITTIME TRUFFE // Truffe “romantiche” e falsi investimenti in criptovalute, 23 indagati dalla Finanza di Cuneo
26 Febbraio 2026 - ore  12:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Serracapriola, sciolto il Consiglio comunale: nominato il Commissario prefettizio

SERRACAPRIOLA CONSIGLIO Serracapriola, sciolto il Consiglio comunale: nominato il Commissario prefettizio

Il decreto prefettizio segna dunque l’avvio della fase commissariale

Minacce al Prefetto Paolo Giovanni Greco: obbligo di dimora per il responsabile

GIOVANNI GRIECO - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

SERRACAPRIOLA (FG) – Il Consiglio comunale di Serracapriola è stato sospeso con effetto immediato. Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Foggia, Giovanni Paolo Grieco, che ha contestualmente nominato il viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano Commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente.

La decisione arriva a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco Giuseppe D’Onofrio lo scorso 5 febbraio, divenute irrevocabili dopo il decorso dei 20 giorni previsti dalla normativa. Il Commissario prefettizio eserciterà le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale fino alle prossime elezioni amministrative, già fissate per il 24 e 25 maggio. Il decreto prefettizio segna dunque l’avvio della fase commissariale che accompagnerà il Comune fino al ritorno alle urne, garantendo la continuità amministrativa e la gestione ordinaria dell’ente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO