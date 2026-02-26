Giovedì 26 febbraio 2026 – 16:50. Lo svapo non è un’abitudine priva di conseguenze. A ribadirlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, che richiama l’attenzione soprattutto sui più giovani e sul fenomeno del cosiddetto “doppio consumo”, ovvero l’uso combinato di sigarette elettroniche e sigarette tradizionali.

La sigaretta elettronica produce un aerosol contenente nicotina e numerose altre sostanze chimiche variabili. A differenza della sigaretta convenzionale, non avviene combustione del tabacco, ma ciò — sottolinea l’infettivologo — non equivale a un’assenza di rischi per la salute.

Secondo Bassetti, l’associazione tra e-cig e sigarette classiche rappresenta la modalità di consumo più diffusa tra gli svapatori italiani e comporta un incremento significativo dei rischi di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inoltre segnalato un aumento preoccupante dell’utilizzo di questi dispositivi tra gli adolescenti. In diversi Paesi, Italia compresa, i tassi di utilizzo tra i minori superano quelli registrati nella popolazione adulta, nonostante sia in vigore il divieto di vendita ai minori di 18 anni.

Un report sostenuto dall’Unione Europea nel 2023 ha identificato negli aerosol delle sigarette elettroniche oltre cento composti classificati come cancerogeni, oltre a sostanze mutagene e potenzialmente dannose per la fertilità. Tra i composti rilevati figurano formaldeide e acetaldeide. Il profilo di rischio varia in base alla composizione dei liquidi, alla temperatura raggiunta dalla resistenza, ai materiali impiegati nei dispositivi e alla frequenza d’uso. In letteratura scientifica vengono riportate possibili correlazioni con l’aggravamento di patologie respiratorie quali asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), oltre a effetti cardiovascolari immediati come aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

Bassetti invita inoltre a non confondere le sigarette elettroniche con i dispositivi a tabacco riscaldato. Questi ultimi scaldano stick contenenti vero tabacco senza combustione. Pur trattandosi di tecnologie differenti, permane l’esposizione alla nicotina e ad altri composti potenzialmente nocivi.

L’Oms segnala un incremento dell’uso di e-cig tra gli under 18 in numerosi Paesi. In Italia il fenomeno appare particolarmente marcato: una quota significativa di adolescenti tra i 13 e i 15 anni dichiara di aver provato almeno una volta la sigaretta elettronica, nonostante il divieto di vendita ai minori. Particolarmente preoccupante è il “doppio consumo”, che amplifica l’esposizione a sostanze nocive e aumenta il rischio di danni respiratori e cardiovascolari.

Negli Stati Uniti, negli anni scorsi, si è registrata un’ondata di gravi lesioni polmonari associate all’uso di alcuni liquidi per e-cig contenenti specifici additivi. I casi hanno incluso infiammazioni polmonari severe e, in alcune situazioni, danni permanenti. L’episodio ha evidenziato come singoli ingredienti, soprattutto se immessi sul mercato con controlli non uniformi, possano avere conseguenze cliniche rilevanti. Lo riporta leggo.it.