Stasera l’Ariston parlerà manfredoniano: Marco e Lucrezia con il Coro dell’Antoniano

Marco e Lucrezia, oggi, giovedì 26 febbraio, saliranno sul palco di Sanremo insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, trasformando una giornata già speciale in un ricordo destinato a restare.

Marco compie otto anni proprio oggi e per lui sarà un compleanno speciale tra le luci dell’Ariston, circondato dai compagni del coro e dall’emozione di un pubblico immenso. È il risultato di impegno, talento e di un ambiente familiare in cui la musica è sempre stata casa. Non è un caso: Marco è nipote di Pietro Pacillo, musicista sipontino stimato, e quella sensibilità musicale sembra aver trovato in lui una nuova voce.

Le famiglie di entrambi i bambini, pur vivendo fuori Manfredonia per lavoro, non hanno mai reciso il legame con la città. Tornano spesso, mantengono relazioni, respirano ancora l’identità sipontina. E oggi, mentre Marco e Lucrezia calcano uno dei palchi più iconici d’Italia, quel legame si rinnova e si rafforza.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano non è nuovo al Festival: nel 2018 fu protagonista dell’esibizione de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, conquistando il pubblico con freschezza e spontaneità.

Oggi tocca a Marco e Lucrezia portare quella stessa energia. Per loro è un’esperienza che profuma di crescita, di emozione pura, di quelle pagine che si sfogliano negli anni con un sorriso.

A Manfredonia la notizia è stata accolta con gioia: vedere due giovani sipontini sul palco di Sanremo non è solo un bel risultato personale, ma simbolo di orgoglio comunitario e speranza di un futuro più luminoso.

Manfredonia è invitata a seguirli, sostenerli, applaudirli.